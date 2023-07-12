Uçak Ne ile Çalışır? Günümüzde Uçak Hangi Yakıtla Çalışır?

Uçak ne ile çalışır araştırması genel kültür açısından da son derece önemlidir. Günümüzde uçaklar neyle çalışır sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Yolcu uçaklarının çalışma mekanizması ile jet uçaklarının çalışması birbirinden farklıdır. Peki, yolcu uçakları neyle çalışır? Yolcu uçakları, ulaşım alanında çok önemli araçlardır. Uçak hangi yakıtla çalışır sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Uçak Ne İle Çalışır?

Uçaklar, günümüzün en önemli ulaşım araçları arasında başı çekmektedir. Ulaşımda uçak tercihi ile çok uzak mesafeler dahi kısa sürede aşılabilir. Uçakların da kendi içinde türleri vardır. Yolcu uçağı, jet uçaklar ve kargo uçakları gibi türler, bu kapsamda sayılabilir.

Uçaklarla ilgili en çok merak edilen hususlardan biri de bu vasıtaların hangi yakıt ile çalıştığıdır. Uçak yakıtları, havacılık sektöründe kerosen yakıt olarak adlandırılan bir yakıt türüdür. Söz konusu yakıt, diğer yakıt türlerinden farklı özelliğe sahiptir. Uçak yakıtları hem yükselen, hem de düşen sıcaklığa karşı dayanıklıdır.

Günümüzde Uçaklar Neyle Çalışır?

Uçak yakıtlarının havacılık sektöründeki ismi JET-A1 yakıtıdır. Söz konusu yakıt türü, hava araçlarını çalıştırmak için kullanılan özel bir yakıttır. Uçaklar hafif yakıtla çalışır. Doğal olarak bu araçlarda dizel yakıt kullanılması mümkün değildir.

Uçaklarda yakıt ikmali için özel araç ve sistemler kullanılır. Küçük havaalanlarında ise yakıt ikmali için tankerlerden istifade edilir. Büyük havaalanlarında bu işlem, hidrant adı verilen sistemler tarafından yapılır.