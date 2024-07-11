Uçansu Şelalesi Nerede, Hangi İlçede? Antalya Uçansu Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Uçansu Şelalesi çok popüler olmasa da gezginler tarafından Türkiye'nin en güzel şelaleleri arasında gösteriliyor. Şelale çevresinde henüz herhangi bir işletme bulunmuyor. Buna rağmen Uçansu, yayla gibi serin havası, efsane manzarası, ailecek piknik yapılacak yerleri, uygun kamp alanı ile güzel bir gezi alanıdır. Hemen hemen herkesin gitmesi ve görmesi gereken yerlerin başında gelir. Antalya Uçansu Şelalesi nerede, hangi ilçede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların geziye başlamadan önce bilinmesi gerekir.

Uçansu Şelalesi Nerede, Hangi İlçede?

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçapınar Köyü sınırlarında yer alan Uçansu Şelalesi, Toros Dağları'nın eteklerinde saklanmış bir doğa harikasıdır. Yeşilin her tonunu barındıran vadiler arasında, kayalık yamaçlardan dökülen serin suları ile ziyaretçilerini büyüleyen bu şelale, Antalya'nın en popüler doğal güzelliklerinden biridir. Ulaşımı her ne kadar zor olsa da son zamanlarda ziyaretçi sayısı da fazlası ile artmıştır.

Antalya Uçansu Şelalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Buraya gitmek için şahsi aracınızla veya kiralayacağınız özel bir araçla buraya ulaşmak mümkündür. Öncellikle buraya ulaşmak oldukça zahmetli olsa da gittiğinizde pişman olmayacaksınız. Ayrıca yol üzerinde muazzam manzaralar bulunur. Buraya ulaşmak için Antalya-Alanya Karayolundan Gebiz Sapağına girin. Gebiz'ye ulaştıktan sonra 17 km daha gidip şelaleye ulaşmış olursunuz.

• Antalya-Gebiz Arası 50 km uzaklıktadır.

• Şelale-Antalya Arası 70 km uzaklıktadır.