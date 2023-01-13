Üçgenler Konu Anlatımı – Üçgenler Nelerdir, Çeşitleri, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Üçgenler konu anlatımı, sayısal konuların hemen her alanında karşınıza çıkar. Özel üçgenler nelerdir konusu bilinerek bazı geometri konularına çok daha profesyonel bir yaklaşım sergilenebilir. Üçgenlerde ağırlık merkezi fizik dersinde de incelenen konulardan biridir. Tüm üçgen formülleri üçgenler çıkmış sorular nelerdir? Geçmiş yıllarda çıkan üçgen soruları konunun pekişmesini sağlar. Eşkenar üçgen formülleri yazımızın devamında.

Üçgenler Konu Anlatımı

Üçgen, aynı doğru üstünde olmamak şartıyla üç noktayı birleştiren geometrik formdur. Üçgen, geometri dersinde işlenen temel bir konudur. Üçgen, geçmiş dönemde yayınlanan cebir ve geometri kaynaklarında müselles veya üç bucak adıyla da geçmiştir.

Düzlem geometrisindeki esas şekillerden biri de üçgendir. Üçgenin adından da anlaşılacağı üzere 3 köşesi bulunur. Bu köşeler düzgün bir doğru ile birleşir. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180°, dış açılarının toplamı ise 360°dir. Üçgenin bu özelliği ile ilgili geçmiş yıllarda çok sayıda sınav sorusu çıkmıştır.

Özel Üçgenler Nelerdir?

Üçgenler özelliklerine göre farklı isimle anılır. Bu özellikle üçgenin kenar uzunlukları ve doğal olarak iç açı ölçüleri ile ilgilidir. Söz konusu üçgen çeşitlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Eşkenar Üçgen

Eşkenar üçgen, tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin kenar uzunlukları eşit olduğundan iç açıları da eşittir. Söz konusu üçgenlerin iç açıları 60 derecedir.

İkizkenar Üçgen

İkizkenar üçgende üçgenin iki kenarının ölçüsü eşittir. Doğal olarak bu kenarların bulunduğu açılar da birbirine eşittir.

Çeşitkenar Üçgen

Çeşitkenar üçgen, her açısı ve her kenar ölçüsü birbirinden farklı olan üçgenlerdir. Bu üçgenler en çok karşılaşılan üçgen cinsidir.

Dar Açılı Üçgen

Dar açılı üçgen, iç açılarının her biri 90 dereceden küçük olan üçgenlerdir.

Dik Açılı Üçgen

Bu üçgende iç açılardan biri 90 derecedir.

Geniş Açılı Üçgen

Geniş açılı üçgende, iç açılardan birinin ölçüsü 90 dereceden büyüktür.

Üçgenlerde Ağırlık Merkezi

Üçgenler konusunda ağırlık merkezi kavramı ile de karşılaşırsınız. Bir üçgenin herhangi bir kenarını iki eş parçaya bölen doğru, kenarortay olarak adlandırılır. Her açıdan karşı kenara çizilen kenarortayların birleşim noktası üçgenin ağırlık merkezidir. Üçgenin ağırlık merkezinin bir kısım hesaplamalarda kolaylaştırıcı özelliği vardır. Örneğin bir kenarortayın uzunluğunun 3x olduğunu varsayarsak, ağırlık merkezinden yakın olan kenara olan uzaklık x, uzak olan kenara uzaklık ise 2x'tir. Bu durum tüm kenarortaylarda aynıdır.

Kenarortay, açıortay kavramı ile de karıştırılabilir. Kenarortay adından da anlaşılacağı üzere kenarı iki eş parçaya böler. Açıortay ise ilgili açıyı iki eş parçaya böler. Bu kavramlar, üçgen ile ilgili yapılan sınavlarda çokça karşınıza çıkar.

Eşkenar üçgende kenarortaylar aynı zamanda açıortaydır. Bunun yanında açıortaylar karşı kenara dik şekilde iner. Yani herhangi bir açıortay, açıları 30, 60 ve 90 derece olan iki eş dik üçgen oluşturur. Bu da problemlerde çok işinize yarayacak bir bilgidir.