Üçoluk Yaylası Nerede, Hangi İlçede? Üçoluk Yaylası Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Üçoluk Yaylası, Antalya'nın sıcağından kaçmak ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Sessizliği, doğal güzellikleri ve serin havasıyla huzur dolu bir ortamı vardır. Yaylada yürüyüş, bisiklet sürme, kamp yapma, doğa fotoğrafçılığı ve kuş gözlemciliği gibi çeşitli açık hava aktiviteleri gerçekleştirilebilir. Seyahate çıkacakların, Üçoluk Yaylası nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi detayları bilmesinde fayda vardır.

Üçoluk Yaylası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Üçoluk Yaylası, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlıdır ve şehir merkezine yaklaşık 37 kilometre mesafede bulunur. Yaylaya ulaşmak isteyenlerin tercih edebileceği ulaşım seçenekleri arasında ise şunlar bulunmaktadır:

Antalya'dan Kemer'e D400 karayolu üzerinden yaklaşık 45 dakikalık bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Bu yol üzerinde çeşitli tabela ve yönlendirmeler bulunmaktadır.

Kemer ilçesinden Çamyuva yönüne doğru ilerleyin. Çamyuva'dan devam ederek Beycik ve Ovacık köyleri yönüne doğru yol alın.

Beycik Köyü'nden sonra, Üçoluk Yaylası tabelalarını takip ederek yaylaya ulaşabilirsiniz. Yol boyunca çeşitli yönlendirme tabelaları bulunur.

Antalya şehir merkezinden D400 karayolu (Antalya-Kemer Yolu) üzerinden batıya doğru ilerleyin. Kemer ilçesine ulaştığınızda, Çamyuva yönüne dönün.

Kemer'den Çamyuva'ya devam edin ve Beycik Köyü'ne doğru ilerleyin. Beycik Köyü'nden sonra Üçoluk Yaylası tabelalarını takip edin.

Antalya'dan araç kiralama veya taksiyle kendi ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Araç kiralama firmalarından temin edeceğiniz araçla rahat bir şekilde yaylaya ulaşabilirsiniz.

Üçoluk Yaylasına giden 515 numaralı otobüsle de ulaşım sağlamak mümkündür.

Antalya'da bulunan tur şirketleri, Üçoluk Yaylası'na düzenli olarak turlar düzenlemektedir. Bu turlara katılarak rehber eşliğinde yaylayı ziyaret edebilirsiniz.



Üçoluk Yaylası Giriş Ücreti Ne Kadar?

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Üçoluk Yayla'sına giriş yapmak için herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yaylada kamp kurabilir, piknik yapabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Serin havası ve doğal güzellikleri ile huzurlu bir kamp deneyimi sunar. Yürüyüş ve trekking için ideal parkurlara sahiptir. Çeşitli seyahat acentaları tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü turlarına katılabilirsiniz. Yaylanın doğal güzellikleri, doğa ve manzara fotoğrafçılığı için mükemmeldir. Bu bölge, zengin flora ve fauna ile çevrilidir. Sedir, çam ve çınar ağaçlarının oluşturduğu doğal bir ormanlık alan mevcuttur. Bu ağaçlar, yaylaya doğal bir gölge ve serinlik sağlar. Üçoluk'ta basit yayla evleri de bulunmaktadır. Bu evler, yaz aylarında yerel halk tarafından kullanılır. Yayla evleri, geleneksel mimarinin güzel örneklerindendir ve doğayla uyum içindedir. Bu yaylada, doğanın tadını çıkarabilir, huzurlu bir zaman geçirebilir ve eşsiz manzaralarla baş başa kalabilirsiniz.