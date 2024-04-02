Ücretsiz kitaplarla 1 milyon 130 bin ağaç kurtarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla, her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla son 5 yılda 66 bin 400 ton atık kâğıt toplandı. 2018- 2023 yılları arasında yaklaşık 1 milyon 130 bin ağacın kesilmesi engellendi. 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi.Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından resmi ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere her yıl eğitim öğretim dönemi başında ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ücretsiz dağıtılan ders kitapları, sıfır atık uygulamaları kapsamında her yıl eğitim öğretim dönemi sonunda ise gönüllülük esasına göre toplanıyor. Böylece toplanan atık kâğıtların geri dönüşüme kazandırılmasıyla millî ekonomiye katkı sunulması amaçlanıyor.Bu kapsamda 2018- 2023 yılları arasındaki son 5 yılda toplam 66 bin 416 ton atık kâğıt toplandı. Geri dönüşüme kazandırılan atık kâğıtlardan ise toplam 167 milyon 716 bin lira gelir elde edildi. Daha yeşil, daha temiz bir dünya için; israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak için yapılan bu proje tüm resmi okul ve kurumlarda yürütülmeye devam edecek. Öte yandan MEB tarafından hazırlanan yeni mevzuat hükmü doğrultusunda, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarını okutması zorunlu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni düzenleme kapsamında, talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz gönderecek. Ders kitabını kullanmayan özel okullara cezai müeyyideler uygulanabilecek. Söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.