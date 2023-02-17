Ufak Zıt Anlamlısı Nedir? Ufak Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Ufak kelimesi anlamı bakımından az bir şeyi anlatıp sıklıkla kullanılsa da zıt anlamlının kullanımı da oldukça sık kullanılmaktadır. Peki ufak kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Yazımızın devamında ufak kelimesi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ufak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ufak kelimesi kelime anlamı olarak herhangi bir şeyin boyutunun normalde daha küçük olması ya da kişilerin yaşlarının yaşça daha küçük olması anlamlarında kullanılmaktadır. Cümle içindeki kullanımına bağlı olarak anlam farklılığı olsa da genel anlamı küçük bir şeyin olağan boyutundan daha küçük olduğunu belirtmek için kullanılmaktadır.

Ufak Kelimesinin Zıt Anlamı Nedir?

Ufak kelimesi bir eşya ya da nesnenin boyutunu ifade etme anlamında kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak da zıt anlamlısı tam tersini ifade etmektedir. Küçük bir şeyi ifade eden ufak kelimesinin zıt anlamlısı iri, büyük olarak belirtilmektedir. Ufak kelimesi gibi zıt anlamlısı da Türkçe'mizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Ufak Kelimesinin Benzer Anlamlı Sözcükleri Var Mıdır?

Bir şeyin boyutunu, bir kişinin yaşını ya da bir şeyin ölçüsünü belirtmek amacı ile kullanılan ufak kelimesi benzer anlamlara da sahiptir. Eş anlamlısı küçük olan bu kelimenin benzer anlamları şu şekilde sıralanabilmektedir: