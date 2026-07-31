Ufuk Üniversitesinde bilim ve uygulama aynı çatıda

Türkiye'nin köklü vakıf üniversiteleri arasında yer alan Ufuk Üniversitesi, kuruluşundan bu yana geçen 25 yılı aşkın sürede eğitim, bilim ve sağlık alanlarında önemli başarılara imza attı. 18 Aralık 1999 tarihinde Prof. Dr. Rıdvan Ege öncülüğünde Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından kurulan üniversite, bugün İncek ve Balgat kampüslerinde binlerce öğrenciye çağdaş eğitim olanakları sunuyor.

BİLGİ ÜRETEN ÜNİVERSİTE

Bilimsel üretimi yalnızca akademik yayınlarla sınırlamayan Ufuk Üniversitesi, araştırma odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerini uygulamalı eğitimin merkezine taşıyor. Yapay zekâ, biyomedikal, sağlık teknolojileri ve enerji gibi birçok stratejik alanda yürütülen projeler, üniversitenin araştırma vizyonunu güçlendirirken öğrencilerin de bu süreçlere aktif olarak katılmasına olanak sağlıyor.

AKADEMİK GÜÇ MODERN ALTYAPIYLA BULUŞUYOR

Modern laboratuvarlar, teknolojik derslikler, uygulama merkezleri ve güçlü akademik kadrosuyla eğitim veren üniversite; Tıp, Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Fen-Edebiyat ve Hemşirelik fakültelerinde lisans eğitimi sunarken, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan ön lisans programlarıyla öğrencilerini uygulama odaklı bir eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlıyor. Lisansüstü programlarıyla da akademik gelişimi destekleyen üniversite, eğitimde bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

SAĞLIK EĞİTİMİNDE GÜÇLÜ UYGULAMA

Ufuk Üniversitesinin en önemli avantajlarından biri ise uygulamalı eğitim olanakları. Bünyesinde bulunan Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi, öğrencilerin teorik bilgilerini klinik ortamında pekiştirmelerine imkân tanıyor. İleri teknolojiyle donatılmış hastane aynı zamanda bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunuyor.

YAŞAYAN KAMPÜS ANLAYIŞI

Üniversite yaşamını yalnızca derslerden ibaret görmeyen Ufuk Üniversitesi; öğrenci kulüpleri, konferanslar, sempozyumlar, kültür-sanat etkinlikleri, spor organizasyonları ve sosyal faaliyetleriyle öğrencilerine dinamik bir kampüs hayatı sunuyor. Modern spor kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu, kütüphaneler ve sosyal yaşam alanları öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen önemli imkânlar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör