UK Hangi Ülke? UK Neresi, Hangi Ülkenin Kısaltması?

Ülke kodlarının neler olduğunu araştıranlar için UK hangi ülke sorusu ilgi çekicidir. Telefon hatlarında ve internet alan adlarında ortaya çıkan kodlardan biri olan UK neresi diye merak edilir. UK hangi ülkenin kısaltması ve ne anlama gelir diyenler, bunun Birleşik Krallığın İngilizcesinin kısaltması olduğunu öğrenmelidir. UK açılımı ise "United Kingdom"dır. Bu kısaltma nedir ve ne işe yarar?

UK Hangi Ülkenin Kısaltmasıdır?

Dünya üzerinde bulunan 243 internet domain uzantısından biri olan UK'nin, hangi ülkeye ait olduğu birçok kişi tarafından araştırılan bir detaydır. UK'nin açılımı "United Kingdom"dır ve "Birleşik Krallık" anlamına gelir. Ülkemizde genel olarak Birleşik Krallık yerine "İngiltere"

ifadesi daha çok tercih edilse de Batı Avrupa'da daha çok United Kingdom olarak bilinir. Birleşik Krallık, Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda Birleşik Krallığını kapsar. Bu krallığı oluşturan ülkeler arasında ise İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler bulunur. Buna karşın "Great Britain" yani "Büyük Britanya" ifadesi ise sadece İngiltere, Galler ve İskoçya'yı tanımlar.

UK Kodu Nerelerde Kullanılır?

Domainler (alan adı), web sitelerinin kolayca taranmasına ve erişim sağlanmasına imkan tanır. Tıpkı UK veya TR gibi ülkelerin internet uzantıları, üst seviye alan adları (TLD) olarak bilinir. TLD'nin anlamı ise "Top Level Domain"dir. Bağımlı veya bağımsız olması fark etmeksizin, her ülkenin kendine ait bir üst düzey alan adı bulunur. Birleşik Krallığın ise UK'dir. İnternet sitelerinin güvenilirliğinin ispatı olan SSL sertifikası almak için de bu alan adlarına ihtiyaç duyulur.

Bu kısaltma sadece internet alan adı olarak değil, aynı zamanda gümrük işlemlerinde de kullanılır. Her ülkenin kendine ait bir ülke kodu ile gümrük kodu bulunur. Bunların kullanılmasının temel amacı, resmi işlemlerde karışıklık yaşanmasını önlemektir.