Ukba Ne Demek? Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe çok zengin bir dildir. Yapısında birçok yabancı kökenli kelime barındırır. Bu yabancı dillerden en çok Arapça ve Osmanlıcadan dilimize kelime geçişi olmuştur. Ukba kelimesi de bunlardan biridir. Ukba Ne Demek, dediğimizde İslam dini ile ilgili olduğu akıllara gelir. Tasavvufta ukba ne anlama gelir, sorusuna ahiret anlamına gelir yanıtını veririz. Ukba kelimesinin anlamı, ahiret demektir. Kökeni ve etimolojisi ve Osmanlıdan kalan Arapça dilinden dilimize yer etmiştir.

Ukba Ne Demek?

Ukba kelimesi Osmanlı Türkçesine özgü bir sözcük olmakla birlikte kök yapısı bakımından Arapçadır. Ukba kelimesi Türkçede "bir şeyin sonu, sonuç, nihayet" anlamına gelir. Osmanlıca Türkçesine has ukba sözcüğünün mana olarak Türkçe karşılığı ise; sonsuz dünya, baki âlem, öbür dünya, ahiret olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ukba kelimesi diğer yandan "ceza" anlamına da gelmektedir. Ukba kelimesi ile aynı zamanda Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'in siyah sancağı anlatılır. Siyah sancağına da ukba ismi verilir.

Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Ukba kelimesinin en yaygın anlamı öte dünya veya ahirettir. Kökeni Osmanlıcaya ve Arapçaya dayanır. Birçok kaynakta ve eserde ukba sözcüğü " sonra olan, son gün" anlamlarında kullanılmıştır. Ukba kelimesi tarihte bilinen ilk kez: Ukalâ-yı kühen ve nukalâ-yı sühen eyle rivayet étmişler kim eserinde yer almıştır. Kuran-ı Kerim'de de ukba sözcüğüne rastlanır.

Ukba sözcüğünün cümle içinde kullanılan örnekleri şu şekildedir: