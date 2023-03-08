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Giriş Tarihi: 8.3.2023 11:07 Son Güncelleme: 8.3.2023 11:07

Ukba Ne Demek? Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Dilimiz kökenleri Osmanlıcaya dayanır. Birçok kelime de Osmanlıca ve Arapçadan dilimize yerleşmiştir. Bu kelimelerden biri de ukba kelimesidir. Anlamını tam olarak bilmediğimiz bu kelime “Ukba Ne Demek” sorusunu akıllara getirir. Tasavvufta ukba ne anlama gelir, dediğimiz zaman bu kelimenin anlamının bir şeyin sonu olduğunu öğreniriz. Ukba kelimesinin anlamı, Türkçe de ahirettir. Ukba kelimesi kökeni ve etimolojisi Osmanlıcaya dayanır ve Arapça kökenli bir kelimedir.

Ukba Ne Demek? Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe çok zengin bir dildir. Yapısında birçok yabancı kökenli kelime barındırır. Bu yabancı dillerden en çok Arapça ve Osmanlıcadan dilimize kelime geçişi olmuştur. Ukba kelimesi de bunlardan biridir. Ukba Ne Demek, dediğimizde İslam dini ile ilgili olduğu akıllara gelir. Tasavvufta ukba ne anlama gelir, sorusuna ahiret anlamına gelir yanıtını veririz. Ukba kelimesinin anlamı, ahiret demektir. Kökeni ve etimolojisi ve Osmanlıdan kalan Arapça dilinden dilimize yer etmiştir.

Ukba Ne Demek?

Ukba kelimesi Osmanlı Türkçesine özgü bir sözcük olmakla birlikte kök yapısı bakımından Arapçadır. Ukba kelimesi Türkçede "bir şeyin sonu, sonuç, nihayet" anlamına gelir. Osmanlıca Türkçesine has ukba sözcüğünün mana olarak Türkçe karşılığı ise; sonsuz dünya, baki âlem, öbür dünya, ahiret olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak ukba kelimesi diğer yandan "ceza" anlamına da gelmektedir. Ukba kelimesi ile aynı zamanda Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'in siyah sancağı anlatılır. Siyah sancağına da ukba ismi verilir.

Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı

Ukba kelimesinin en yaygın anlamı öte dünya veya ahirettir. Kökeni Osmanlıcaya ve Arapçaya dayanır. Birçok kaynakta ve eserde ukba sözcüğü " sonra olan, son gün" anlamlarında kullanılmıştır. Ukba kelimesi tarihte bilinen ilk kez: Ukalâ-yı kühen ve nukalâ-yı sühen eyle rivayet étmişler kim eserinde yer almıştır. Kuran-ı Kerim'de de ukba sözcüğüne rastlanır.

Ukba sözcüğünün cümle içinde kullanılan örnekleri şu şekildedir:

  • Ne dünyâda ne ukbâda / Gönül bir özge sevdâda / Demâdem fikr-i Mevlâ'da / Gönül eğlenmez eğlenmez (Aziz Mahmud Hüdâyî).
  • Ukbâda pâye almağa sâî olan kişi / Dünyâda doğrulukla görür bence her işi (Abdülhak Hâmit'ten).
  • Ne çâre ki âileden onu en son gören o olmuş ve bu değerli adam ukbâ hayâtına geçip gidivermiştir (Sâmiha Ayverdi).

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Ukba Ne Demek? Ukba Kelimesinin Anlamı, Kökeni ve Cümle İçinde Kullanımı
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