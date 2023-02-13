Ukrayna Dili Nedir? Ukrayna Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Balkanlar ile Rusya arasında bir geçiş olan Ukrayna dili nedir diye merak eden birçok kişi bulunur. Ukrayna resmi dili ve konuşulan diğer dilleri araştıranlar olabilir. Özellikle ülkeye turist olarak gidecek kişiler, Ukrayna hangi dili konuşuyor diye sorabilir. Doğu Slav ülkelerinden biri olan ve SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Ukrayna'da hangi dil konuşuluyor? Ukrayna'nın ana dili ne? Hangi alfabeyi kullanıyor?

Ukrayna'nın Resmi Dili Nedir?

Rusya ve Beyaz Rusya'ya ek olarak Doğu Slav ülkelerinden biri olan Ukrayna, coğrafi konumu gereği bu iki ülke ile sınırdır. Rusça ve Ukraynaca, Doğu Slav dil ailesinde yer alır ve bazı benzer noktaları bulunur. Buna rağmen iki dil arasında çok sayıda fark da vardır. Ukrayna dili ile Rus dili, kulağa neredeyse aynı gelseler de farklı yönlere sahiptirler.

Rus ve Ukrayna nüfusunun farklı kültürel gelişimi dillerine de yansır. Rusya', Asya'da bulunur ve bundan dolayı kelime dağarcığına Türkçe ile Fin-Ugor kelime dağarcığı nüfuz etmiştir. Ukrayna ise Rusya'nın güneyinde bulunan etnik gruplardan doğmuş olan bir ülkedir. Bu ise Ukrayna'nın neden eski Rus dilinin temellerini büyük ölçüde koruduğunu gözler önüne sermektedir. Ukrayna'nın resmi dili ise "Ukraynaca"dır ve tıpkı Rusça gibi "Kiril alfabesi"ni kullanır.

Ukrayna'da Konuşulan Diğer Diller Nelerdir?

Ukraynacanın kökeni ise Eski Doğu Slavcasına kadar uzanır. Yaklaşık 44 milyon nüfusa sahip olan Ukrayna'da halkın çoğusu bu dil yerine Rusça konuşur. Buna ek olarak bazı etnik gruplar tarafından Belarusça, Kırım Tatarcası, Urumca, Kırımçakça, Gagavuzca, Bulgarca, Arnavutça, Ermenice ve Romence gibi diller de konuşulur. Her ne kadar Ukraynaca resmi dil olarak kabul görse de Rusça, birçok kişi tarafından benimsenen ve tercih edilen dildir.