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Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:03 Son Güncelleme: 10.1.2022 11:03

Ukrayna Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesindedir?

Ukrayna Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesindedir?

Son zamanlarda Rusya ile yaşadığı sorunlar nedeniyle adını sıkça duyduğumuz Ukrayna, 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Tarihi süreç içerisinde pek çok güç mücadelelerine sahne olmuş ve yönetilmiştir. Peki, Ukrayna nerededir? Ukrayna hangi bölgede yer alır?

Ukrayna, 603.628 km² yüzölçümü ve 2.782 km kıyı şeridi ile Ukrayna, dünyadaki en geniş 46. ülkedir. Ortalama 45 milyon nüfusa sahip olan ülkede 10 milyona yakın 130 etnik grup bulunmaktadır. İşte, Ukrayna'ya dair tüm merak edilenler...

Ukrayna hangi kıtada?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen ülkelerden biri olan Ukrayna Avrupa kıtasının doğusunda bulunan bir ülkedir. Ukrayna'nın çevresinde Rusya, Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ülkeleri yer almaktadır. Ülkenin güneyinde Karadeniz ve Azak Denizi bulunmaktadır.

Ukrayna dünya'nın hangi bölgesinde?

Ukrayna, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Tamamı Avrupa'da yer alan ve Avrupa'daki en geniş ikinci ülke olma özelliğine sahiptir.

Ukrayna hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Avrupa kıtasındaki 64 ülkeden biri olan Ukrayna, coğrafi olarak Doğu Avrupa ovasının güneybatı kısmını oluşturan ovalar bölgeleri vardır. Sıradağların da bulunduğu ülkenin en yüksek zirvesi Hoverla Dağı'dır.

Ukrayna hangi yarım kürede yer alır?

Ukrayna Avrupa kıtasında bulunan bir ülke olması nedeniyle kuzey yarım kürede bulunan bir ülkedir. Ülkede konumu itibari ile yazlar sıcak, kışlar soğuk ve karlı geçmektedir.

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Ukrayna Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesindedir?
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