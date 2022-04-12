Ukrayna Para Birimi Nedir? Ukrayna Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir? e1

Son dönemlerde adı gündemde sıklıkla geçen ülkelerden Ukrayna diğer ülkeler ile ithalat ihracat alışverişi olan ayrıca her yıl ülkesinde 10 ila 15 milyon yabancı turist ağırlayan bir ülkedir. Dünya genelinde ortalama bir ekonomiye sahip olan Ukrayna ülkesinin de kendilerine ait ulusal para birimi vardır. Ukrayna para birimi sembolü nedir? İşte Ukrayna para birimi ile ilgili detaylar...

Ukrayna Para Birimi Nedir?

Ukrayna'ya ait resmi para birimleri Grivnadır. 1996'da tedavüle geçen bu para birimi Ukrayna'nın ulusal para birimidir ve sadece kendi ülkelerinde kullanılır.

Grivna parasına ait 6 birim madeni para vardır bunlar 10, 50 kopiyok ve 1, 2, 5, 10 Grivnadır. Yine bu para birimine ait 5 banknot para vardır bunlar ise 20, 50, 100, 200, 500 Grivna parasıdır.

Ukrayna Para Birimi Kaç TL'dir?

Karadeniz'e kıyısı olan haliyle de komşumuz olan Ukrayna ile ülkemiz arasında ithalat ve ihracat alışverişi vardır, aynı zamanda iki ülke arasında gerçekleşen yoğun bir turist ziyaretleri de olduğundan dolayı Ukrayna para biriminin Türk Lirasına karşılığı merak edilen konulardan birisidir. 1 Ukrayna Grivnası yaklaşık olarak 0.50 Türk Lirasına tekabül eder.

Ukrayna Para Birimi Sembolü Nedir?

Ülkelerin para birimlerinin mutlaka bir sembolü ve uluslararası para kodu vardır. Ukrayna para birimi yani Grivnanın ise uluslararası para kodu UAH, sembolü ise ₴ şeklindedir.