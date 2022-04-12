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Giriş Tarihi: 12.4.2022 12:54

Ukrayna Para Birimi Nedir? Ukrayna Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir? e1

Ukrayna Para Birimi Nedir? Ukrayna Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir? e1

Para birimleri konusu genelde borsa ve ekonomi takipçilerinin dikkatini çekiyor olsa bile, ülkelerin para birimlerini bilmek herkesin genel kültürüne katkı sağlayan bir eylemdir. Para bulunduğu günden bu yana ülkelerin tıpkı bayrak gibi onları temsil eden unsurlarından birisi olmuştur. Ülkelerin birçoğunun kullandığı para birimi kendilerine ait resmi ve ulusal para birimleridir. Bahsi geçen kendi para birimini kullanan ülkelerden birisi de Karadeniz komşularımızdan birisi olan Ukrayna ülkesidir. Peki, Ukrayna para birimi nedir? Ukrayna para birimi kaç TL’dir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Son dönemlerde adı gündemde sıklıkla geçen ülkelerden Ukrayna diğer ülkeler ile ithalat ihracat alışverişi olan ayrıca her yıl ülkesinde 10 ila 15 milyon yabancı turist ağırlayan bir ülkedir. Dünya genelinde ortalama bir ekonomiye sahip olan Ukrayna ülkesinin de kendilerine ait ulusal para birimi vardır. Ukrayna para birimi sembolü nedir? İşte Ukrayna para birimi ile ilgili detaylar...

Ukrayna Para Birimi Nedir?

Ukrayna'ya ait resmi para birimleri Grivnadır. 1996'da tedavüle geçen bu para birimi Ukrayna'nın ulusal para birimidir ve sadece kendi ülkelerinde kullanılır.

Grivna parasına ait 6 birim madeni para vardır bunlar 10, 50 kopiyok ve 1, 2, 5, 10 Grivnadır. Yine bu para birimine ait 5 banknot para vardır bunlar ise 20, 50, 100, 200, 500 Grivna parasıdır.

Ukrayna Para Birimi Kaç TL'dir?

Karadeniz'e kıyısı olan haliyle de komşumuz olan Ukrayna ile ülkemiz arasında ithalat ve ihracat alışverişi vardır, aynı zamanda iki ülke arasında gerçekleşen yoğun bir turist ziyaretleri de olduğundan dolayı Ukrayna para biriminin Türk Lirasına karşılığı merak edilen konulardan birisidir. 1 Ukrayna Grivnası yaklaşık olarak 0.50 Türk Lirasına tekabül eder.

Ukrayna Para Birimi Sembolü Nedir?

Ülkelerin para birimlerinin mutlaka bir sembolü ve uluslararası para kodu vardır. Ukrayna para birimi yani Grivnanın ise uluslararası para kodu UAH, sembolü ise ₴ şeklindedir.

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Ukrayna Para Birimi Nedir? Ukrayna Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir? e1
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