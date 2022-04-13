Ukrayna’da Saat Kaç? Türkiye Ukrayna Saat Farkı İle Kiev’de Şu An Saat Kaç?

Saat dilimleri ülkeler arasında değişiklik gösterir. Bir ülkede saat birliğinin sağlanması için ise ülke içerisine geçen belirli bir meridyenin yerel saati ortak saat olarak kabul edilir. Bu sebeple ülkelerin saat dilimlerine bakarken, ulusal saati dikkate almak gerekir. Ülkeler arası yapılan yolculuklarda diğer ülkenin saati merak edilir. Bir Doğu Avrupa ülkesi olan Ukrayna'nın da saat dilimi değişiklik gösterecektir. Ukrayna'nın saat dilimine bakarken, ulusal saatten faydalanmak mümkündür. Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'in bulunduğu açı, ülkenin ulusal saat dilimini oluşturur. Türkiye ile Ukrayna arasındaki saat farkı da bu noktada önem kazanır. Her iki ülke arası yapılan yolculuklarda saat farkını bilmek gerekir.

Ukrayna'da Saat Kaç?

Ülkeler arasında yaşanan farklılıkların karışıklığa neden olmaması için dünya, saat dilimlerine ayrılmıştır. Böylece 24 saat dilimine ayrılan dünya saatinde, 15 meridyen dairesi bir saat dilimini oluşturur. Ukrayna 50.45 enlem ve 30.51 boylamda bulunur.

Yerel saatte ülkenin başlangıç meridyenine olan uzaklığı önem kazanmaktadır. Ukrayna ulusal saati başkent Kiev'in saatine göre belirlenmiştir.

Ukrayna Türkiye Saat Farkı

Ukrayna Avrupa'nın doğusunda bulunan, 44 milyon nüfusa sahip bir ülkedir. Türkiye ise Ukrayna'nın güneyinde yer alan ve kuzey yarım kürede yer alan bir ülkedir. Ukrayna ile

Türkiye arasındaki saat farkı hesaplamaları pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Türkiye arasındaki saat farkı aynıdır. Bunun en büyük nedeni ise, aynı saat diliminde olmalarıdır. Bu durumda Ukrayna'da saat 14:30 olduğunda, Türkiye'de de 14:30 olur.

Ukrayna Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Ukrayna, nüfusu 44,5 milyon olan bir ülkedir. Başkenti Kiev, Avrupa'nın en büyük 7. Kenti olarak dikkat çeker. Türkiye'de İstanbul ile Ukrayna'nın başkenti Kiev arasında mesafe 1057 kilometredir.

Her iki ülke arası yapılan uçak yolculuğunda ise uçuş süresi, 1 saat 55 dakikadır. Ukrayna ile Türkiye arasında yapılan yolculuklarda özellikle saat farkı merak edilmiştir. Ukrayna ile Türkiye aynı saat diliminde yer aldığı için, saat farkı yoktur. Türkiye'de Pazar günü saat 12:00 ise, Ukrayna'da da gün ve saat aynı olacaktır.