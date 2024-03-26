Ukubat Ne Demek? İslam Hukukunda Ukubat Ne Anlama Gelir, Neleri Kapsar?

İslam hukukunda şeri hükümler için birbirinden farklı kavramlar ve terimler kullanılmaktadır. Bu kavramlar ve terimler bilimsel alan yazında açıklanırken kullanıldığı alan dikkate alınarak tanımlanarak açıklanmaktadır. İslam hukukunda şeriat hükümleri içinde yer alan ukubat sözcüğü de terim anlamda kullanılmaktadır. Bu noktada anlam bağlamında ukubat ne demek, araştırırken İslam hukukunda ukubat ne anlama gelir ve neleri kapsar soruları ile de karşılaşmak mümkündür.

Ukubat Ne Demek

Ukubat, İslam hukukunda şeriata göre suç kabul edilen eylemler karşısında verilen cezalara denilmektedir. Bu tanımdan yola çıktığımızda İslam hukukunda şeriata göre verilecek olan cezaların bütününe ukubat denilmektedir. Şeriatin ceza hukukuna ukubat denilmektedir. Bu durumda şeriat ile yönetilen ülkelerde cezalara karşı koyulacak olan şeriat kanunu ukubat olarak geçmektedir. İslam hukukunda şeri hükümlere göre verilecek ceza ise suça bağlı olarak değişmektedir.

İslam Hukukunda Ukubat Ne Anlama Gelir ve Neleri Kapsar?

İslam hukukunda suçlar ve cezalar "ukubat" kavramı adı altında toplanmış ve bunun ilk ve en önemli kaynağı olarak da Kur'an'da Ukubat adı altında ayrı bir bölümde yer almaktadır. Kur'an hükümlerinin sınıflandırılmasında ceza hukuku kapsamına giren konular "ukubat" terimi ile anılmaktadır. Ukubatın kapsadığı alanlar içinde ise İslam hukukunun ana kaynaklarından olan Sünnet, İcma ve Kıyas yolu ile elde edilen ceza hükümlerini de kapsamaktadır.