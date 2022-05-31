Ulama Nedir? Ses Olaylarından Ulama Örnekleri Nelerdir, Nasıl Olur?

Genellikle öğrencilerin Türkçe dersinde karşılaştığı bir terim olan ulama, insanlar fark etmese de günlük hayatta sıkça kullanılan bir ses olayıdır. Özellikle hecelemede hata yaptırdığı için doğru bir şekilde öğrenilmesi öğrenciler için iyi olacaktır. Bu nedenle ulama nedir sorusunun yanıtı güzel bir şekilde araştırılmalı ve yanıtı doğru bir şekilde öğrenilmelidir.
Ulama esas olarak bir ses olayı olarak görülmese de, ses olayları başlığı altında incelenen bir olaydır. Ulama; ünsüz ile biten bir kelime sonrasında ünlü ile başlayan bir kelime geldiğinde, birinci kelime ile ikinci kelimeyi birbirine bağlayarak ya da birlikte okunmasına denir. Ulama konuşurken ve okurken ortaya çıkan bir olaydır.
Cümlede ulama olup olmadığını anlamak için, öncelikle cümle içerisinde ünsüzle biten kelimeler aranır. Ünsüzle biten kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime varsa burada ulama olduğu söylenir.
Eğer ulama olduğu düşünülen kelimelerin arasında nokta işareti girerse, o kelimeler ulanarak okunmaz.