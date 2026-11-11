Ülke geneli ortak sınavlar başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) kritik haftaya girildi. 2 Kasım'da başlayan ve 13 Kasım'a kadar devam edecek birinci dönem ilk yazılı sınavları kapsamında, ülke genelinde yapılacak iki ortak sınav bu hafta gerçekleştirilecek. Bugün 6'ncı sınıf öğrencileri matematik, yarın ise 10'uncu sınıf öğrencileri Türk dili ve edebiyatı dersinden sınava girecek. Sınavlarda öğrencilerin ezber bilgilerinden çok, öğrendiklerini kullanma, yorumlama, analiz etme ve problem çözme becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

VELİLER EKSİKLERİ DE GÖRECEK

Ortaokul ve liselerde 16 branşı kapsayan yeni sistemle birlikte yazılı sınavların hazırlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi dijital ortama taşınıyor. MEB tarafından oluşturulan ortak soru havuzu sayesinde öğretmenler sınavlarını belirlenen öğrenme çıktıları doğrultusunda hazırlayabiliyor. Açık uçlu soruların kullanıldığı sınavlarda öğrencilerin yanıtları öğretmenler tarafından değerlendiriliyor. Soru bazındaki puanların e-Okul'a işlenmesiyle öğrencilerin hangi kazanımlarda başarılı olduğu, hangi konularda desteğe ihtiyaç duyduğu belirlenebilecek. Böylece sınav sonuçları yalnızca karne notunu belirlemek için değil, öğrenme eksikliklerini gidermek amacıyla da kullanılacak.



HER SINAV TÜRKİYE GENELİNDE DEĞİL

YENİ sistemde ülke geneli ve okul geneli ortak yazılı sınavlar birbirinden ayrılıyor. Bakanlığın belirlediği sınıf ve derslerde ülke genelinde ortak sınav yapılırken diğer derslerde sınavlar okul genelinde gerçekleştiriliyor. Ülke geneli sınavların soruları MEB tarafından hazırlanıyor ve belirlenen takvim doğrultusunda uygulanıyor. Okul geneli ortak sınavlarda ise öğretmenler Bakanlığın soru havuzundan yararlanarak sınavlarını oluşturabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör