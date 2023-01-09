Ülkü Tamer Kimdir? Ülkü Tamer Şiirleri, Sözleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Farklı dönemlerde yaşayan ve belirli akımın temsilcisi olan yazar ve şairler, sadece bulunduğu dönemi değil, sonraki dönemlerde de iz bırakmıştır. Türk Edebiyatı'nın bu zengin dünyasında nefes almaya devam eden eserler, yazarların edebi kişiliğini de yansıtmıştır. Önemli yazarlar arasında yer alan ve çoğu kişinin ismini muhakkak duyduğu Ülkü Tamer edebiyat dünyasında ses getirmiştir. Onun hakkında yeterli bilgiye sahip olmayanlar, internete başvurmuştur. Önemli bir Edebiyat sanatçısı olan Ülkü Tamer, şiirleri ve eserleri ile oldukça merak uyandırmıştır. Ülkü Tamer adlı bu sanatçının şiirleri ve sözlerinin yanı sıra, eserleri, hayatı ve edebi kişiliği de araştırılmıştır. Ülkü Tamer kimdir sorusu ışığında merak edilen diğer sorulara da yazımızın devamında yer verdik.

Ülkü Tamer Kimdir?

Edebiyat dünyasında isim yapan Ülkü Tamer, Türk şairi, gazeteci, oyuncu ve çevirmendir. Ülkü Tamer 1950 yıllarında ortaya çıkan İkinci Yeni şiir akımının da önemli bir temsilcisi olarak bilinmektedir. Yetmişin üzerinde kitap çeviren sanatçının şiirleri, oyunları ve anı niteliğinde yazıları da mevcuttur.

Ülkü Tamer Hayatı

Ülkü Tamer hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip olamayanlar, bu konu hakkında da araştırma yapmıştır. 1937 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Ülkü Tamer, orta öğretime kadar eğitimini yine burada tamamladı. Ortaöğretimine İstanbul'da devam eden sanatçı, 1958 yılında Robet Koleji'ni bitirdi. Lise yıllarında şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. İlk şiiri 1954 yılında Kaynak dergisinde yayınlandı. Ülkü Tamer öğrenimine İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde devam etti. 1964-1968 yıllarında ise oyunculuk yapan sanatçı daha sonra Milliyet Yayınları'nda danışman-editör olarak çalıştı. Yayıncılık ve çevirmenlik de yapan Ülkü Tamer, birçok derginin yönetimini üstlendi. Onun şiirleri pek çok dergide yayınlanmaya başladı. İlk şiiri olan "Soğuk Otların Altında" 1959 yılında çıktı. Daha sonra 1950'li yıllarda İkinci Yeni şiir akımının temsilcisi oldu ve kendine özgü imge dünyasını kurdu. Sanatçı edebiyata önemli eserler kattı. 2018 yılında ise Muğla'daki evinde rahatsızlandı ve dünyadan göç etti.

Ülkü Tamer Edebi Kişiliği

Ülkü Tamer adlı sanatçının hangi akım ve topluluğa dahil olduğu sorusu da konuşulmaya başlandı. Sanatçı benimsediği İkinci Yeni şiir akımında özgün bir imge dünyası oluşturarak, süssüz ve sade söyleşilere yer verdi. Derin acıların ve trajedilerin de dile geldiği eserlerinde özellikle 1970'li yıllardan sonra toplumsal duyarlılıklar öne çıkmıştır.

Ülkü Tamer Şiirleri ve Eserleri

Ülkü Tamer şiirlerinin yanı sıra farklı türde eserleri ile de dikkat çekmiştir. Onun önemli eserleri ise şu şekildedir;

Şiir

Soğuk Otların Altında (1959)

Gök Onları Yanıltmaz (1960)

Ezra ile Gary (1962)

Virgülün Başından Geçenler (1965)

İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür (1966)

Sıragöller (1974)

Seçme Şiirler (1981)

Antep Neresi (1986)

Yanardağın Üstündeki Kuş (1986, toplu şiirler)

Güneş Topla Benim İçin

Öykü

Alleben Öyküleri (1991)

Tarihte Yaşanmamış Olaylar (2016)

Anı

Alleben Anıları (1997)

Yaşamak Hatırlamaktır (1998)

Bir Gün Ben Tiyatrodayken (2003)

Tiyatro ve Senaryo

Kadı (Musahipzade Kemal'den uyarlama).

Bir Milyara Bir Çocuk

Beni Bekledinse

Ülkü Tamer eserleri yanı sıra, ona ait sözleri de pek çok yerde kullanılmış ve her zaman diri tutulmuştur. Bu sözlerden bazıları ise şu şekildedir;

"Döşündeki mermi değil / Bu yalnızlık yorar seni" ...

"Anlamak için görmek, görmek için de dikkatli bakmak gerekir"

"Acı çekmek ölmekten daha çok cesaret ister"