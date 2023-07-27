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Giriş Tarihi: 27.7.2023 09:21 Son Güncelleme: 27.7.2023 09:21

Ulna Kemiği Neresi? Ulna Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Ulna kemiği neresi sorusunu bu terimi ilk duyanlar dile getirmektedir. İsmi hayli yabancı olsa da ulna kemiği kollarda bulunan bir kemiklerden biridir. Kemiklerin türleri ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olmak hem genel kültürümüze hem de beden sağlığımız hakkında bilinçlenmemize fayda sağlayacaktır. Bu sebeplerden ötürü ‘ulna kemiği nerede ve ne işe yarar’ sorunun yanıtlarını ele aldık.

Ulna Kemiği Neresi? Ulna Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

İskelet sisteminde yaklaşık olarak 200 üzeri, irili ufaklı farklı işlevleri olan kemikler vardır. Bu kemiklerin bazıları oldukça tanıdık olmakla beraber aralarında ismi çok yabancı gelenler de mevcuttur. Ulna kemiği de tıpta adı sıkça geçen ancak isim olarak halk arasında pek bilinmeyen bir kemik olduğu için bireyler ulna kemiği neresi merak etmektedir. Kollarda bulunan ulna kemiği zaman zaman ağrıyıp rahatsızlık verebilir, bu durumda ulna kemiği ağrısı nasıl geçer bilmek yararlı olacaktır.

Ulna Kemiği Nerededir, Ne İşe Yarar?

Ulma kemiği, kol iskelet yapısını oluşturan üç kemikten birisidir. Dirsekle el bileği arasında uzunlamasına şekilli ulna kemiği en küçük el parmağına kadar uzanmaktadır. Elimizle kolumuzun alt kısmını tuttuğumuzda kolun dışa bakan tarafında ele gelen kemiktir. İç tarafta kalan kemik olan radius hareketli olan kemiktir, ulna ise bu kemiğe ve dirsekle bilek arasında köprü görevini yerine getirir.

Ulna Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Vücudumuzda zaman zaman oluşan ağrılar kemiklerde hissedilen ağrılar olabilir. Ulna kemiği ağrısı dirsek ve serçe parmağı arasında hissedilen bir ağrıdır nadir de olsa tüm kolda hissedildiği de görülmüştür. Bu kemikte oluşan ağrıların nedenleri ise şunlardır;

  • Ulna yakınında kas yahut sinir sıkışması

  • İncinme

  • Ulnada kırık ya da çatlak

  • Romatizma

  • Kireçlenme

  • Kemik iltihabı

Ulna kemiği ağrısı basit incinmeler ya da fazla hareket neticesinde ağrıyor ise istirahat ve masajla bu ağrıları dindirmek mümkündür. Ancak ulna kemiğinde uzun soluklu, hareket kabiliyetini kısıtlayan bir ağrı var ise mutlaka uzman ortopedist hekimlerce muayene edilmelidir.

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Ulna Kemiği Neresi? Ulna Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?
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