Ultrason Kağıdında Ac Terimi Ne Demek? Ultrasonda Ac Terimi Anlamı

Anne karnındaki bebeğe yapılan testler gebelik sürecinde yaşanan aksilikleri önler ya da erken fark edilmesini sağlar. Bunun yanında yapılan testlerin sürekliliği ve kontrolün devamlılığı annenin de sağlığı açısından önemlidir. Bebeğin büyüme ve haftalık değişen değerleri hem doğum zamanını hem de doğum şeklini belirlemektedir. Anne adaylarının en büyük korkusu bebeğin anne karnında yaşayabileceği aksiliklerdir. Bunun önlenmesi de sadece doktor kontrolüne değil aynı zamanda anne adayının da bilinçli olmasına bağlıdır. Ultrason kağıdında yazan birden çok terimden biri olan AC terimi de bebeğin hem doğum şekli hem de doğum zamanı ile ilgili olan terimlerden biridir. Peki, bu AC teriminin anlamı nedir?

Ultrasonda Ac Terimi Anlamı

Gebeliğinizin sonlarına yaklaştığınız zamanlarda alıştığınız kontrollerin de değiştiğini gözlemlemeye başlamışsınızdır. Özellikle anne karnında gelişen bebeğin kontrollü sıklaşır ve bu kontrollerde yapılan testlerde de değişiklikler yaşanmaya başlar. Gebelik kontrolleri artık zaman içinde nasıl doğum yapılacağı ve ideal boyutlara ulaşılıp ulaşılmayacağını anlatır. Ultrason kağıdında yazan terimler ve değer aralıkları işte bu soruların da cevabını vermektedir.

AC değeri karın çevresi ölçümü anlamına geldiği için gebelik sürecinin son dönemlerindeki en önemli ölçümdür. Fetüsün ağırlığı AC değeri ve BPD,FL değerlerinin ortalaması ile elde edilmektedir. Elde edilecek bu değer net bir değer değildir ve 2-3 haftalık sapmalar ile elde edilen değerdir ve ufak hata payları içermektedir.

Gebelik sürecinden ziyade anne karnındaki bebeğin büyüklüğü ve bebeğin ağırlığı hakkında sağlıklı ipuçları kazanılmasını sağlar. Bu ölçümün önemi yapılacak olan doğumun nasıl olacağı hakkında da bazı fikirler verir. Annenin normal ya da sezaryen ile doğum yapacağı gebeliğin son zamanlarında yapılan bu ölçüm ve değerleri ile anlaşılır.