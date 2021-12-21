Günümüzde gelişen teknoloji ile gebeliklerin takibinin yapılması ve anne adayının sağlığının kontrolünün sağlanması daha kolay bir hale gelmiştir. Gebelik döneminde yaşanan en ufak bir aksilik sadece bebeğin değil anne adayının da hayatını tehlikeye atmaktadır. Ultrason kağıdında tek bir değer değil birden fazla değer ile karşılaşırız. Hem o değerlerin hem de o değerlerin içinde bulunduğu değer aralıklarının takip edilmesi ultrason kağıdını okuyabilmeye bağlıdır. Yani sadece bebeğin düzenli doktor kontrolünü yapmak yetmez, ultrason kağıdındaki değerleri ve değer aralıklarını da bilmek gerekmektedir.

Ultrason Kağıdında Bebeğin Boyu Nerede Yazar?

Doktor takibindeki gebeliklerde en çok merak edilen noktalardan biri de ultrason üzerinde bulunan terimlerin açıklamaları ya da açılımlarıdır. Çünkü ultrason kağıtları sabit terimlerden ziyade değişken değerler ve değişen terimleri içermektedir. Bebeğin anne karnındaki gelişim ve değişimi bu terimlerin değişmesine sebep olmaktadır.

Gebelik uzun bir süreçten oluşmaktadır ve bu süreçte en çok dikkat edilmesi gereken nokta da sağlık süreçlerinin takibidir. Hamilelik haftasına göre bebeğin boyunun normal standartlarda olup olmadığı ve boy kilo oranı takibi yapılmaktadır. Bebeğin boy ve kilo oranı ya da haftalık takibinin en büyük amacı da doğum hazırlığıdır. Doğumun normal mi yoksa sezaryen mı olacağı aslında bu haftalık takip ve boy/kilo oranı ile belirlenmektedir.

Ultrason kağıdında boy hesaplama FL terimi ile ifade edilmektedir. Gebelik döneminde boy genel olarak sadece tahmini olarak hesaplanabilmektedir. Anne karnında boy ile ilgili en belirlenebilecek hesap gebeliğin ilk haftasında yapılabilmektedir ve ilerleyen haftalarda boy sadece tahmin edilebilmektedir. Bunun sebebi de bebeğin büyüdükçe anne karnında cenin pozisyonu alarak kıvrılmasıdır. Bu durum bebeğin boyu ile ilgili net bilgiye ulaşmayı ilerleyen haftalarda engellemektedir ve boy konusunda sadece tahminlerle ilerlenmesine sebep olmaktadır.