Ultrason Kağıdında Yazan Fhr Terimi Ne Demek? Fhr Teriminin Anlamı Ve Değer Aralığı Nedir?

Anne adayının gebe olduğunu öğrendiği andan itibaren yaşadığı heyecan paha biçilemez. Hem heyecan, hem stres hem de büyük bir merak içinde geçireceği günlere giriş yaparken her anne adayının bilmesi gereken belli başlı konular vardır. İşte ultrason terimleri de bu konulardan biridir.

Ultrason, bebeğin anne adayının bebeği ile ilk karşılaştığı an olabilir belki de. Gebeliği öğrendiği andan itibaren her anne adayı ultrasonu büyük bir heyecanla bekler aslında. Hem bebeğini göreceği hem de bebeğinin sağlık durumunu öğreneceği büyülü bir andır çünkü. Bebeğin anne karnındaki her anının kontrollü şekilde ilerlemesi için en önemli tıbbi cihazlardan biri de ultrasondur zaten. Hem teknolojinin gelişmesi hem de tıp dünyasının gelişen teknolojiye ayak uydurması ile ultrason daha da gelişmiş ve gebeliklerde daha önemli rol almaya başlamıştır. Bu gelişmeler sayesinde artık ultrason ile daha erken sonuçlar alınabilmekte hatta istenmeyen gelişim bozuklukları hemen tespit edilebilmektedir.

Fhr Teriminin Anlamı Ve Değer Aralığı Nedir?

Anne karnında belli bir büyüklüğü ulaşan fetüslerin zaman içinde ultrason kağıdında yazan değerleri ve terimlerinde değişiklikler meydana gelmesi normal bir durumdur. Hem gelişmesine hem de anne karnındaki büyümesine bağlı olarak yaşanan bu değişikliklerin sıkı takip edilmesi istenmeyen durumların önlenmesi ve erken müdahale edilmesi için çok önemlidir. Ultrason kağıdında yazan her terim hem önemlidir hem de belli bir değer aralığını işaret ettiği için sağlık açısından da takip edilmesi gerekmektedir.

Gebelik sürecinde, anne karnında büyümeye devam eden bebeğin haftaları ilerledikçe ultrason kağıdında yazan terimlerde farklılıklar olduğunu söylemiştik. İşte anne adayının zaman içinde karşılaşacağı terimlerden biri de FHR terimidir. Ultrason kağıdında göreceğiniz FHR terimi bebeğin anne karnındaki kalp arış hızını ifade etmektedir. Özellikle 6. Haftadan sonra ölçümü yapılabilen kalp atış hızının uygun aralığı dakikada 120-160 vuruştur. FHR ile bu ölçüm kolayca yapılabilmekte ve bebeğin kalp atıl normali tespit edilebilmektedir.