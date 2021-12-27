Ultrason Kağıdında Yazan Gs Teriminin Anlamı Nedir? Gs Ne Demek?

Ultrason kağıdı çeşitli kısaltmalar ile karmaşık ve içinden çıkılmaz gibi görünse de aslında elinizdeki ultrason kağıdı bebeğinizin gün gün büyüdüğünün en güzel kanıtıdır. Boyunu, kilosunu ya da hareketlerini merak ettiğiniz bebeğinizin en detaylı bilgilerini ultrason sayesinde alabilirsiniz. Ultrason geçmişten günümüze birçok farklı şekilde karşımıza çıksa da günümüzde kullanılan son teknoloji sayesinde hem daha detaylı hem de daha düzgün sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Peki, annelik heyecanının ilk günlerinden itibaren karşılaşacağınız bu terimleri ve anlamlarını öğrenmek ister misiniz? Kısaltmalar, terimler ve ultrason yazılarının detayları nelerdir?

Gs Ne Demektir?

Ultrason kağıdı birbirinden farklı ve karmaşık terimlerle dolu gibi görünse de aslında her terim birbiriyle bağlantılıdır ve genelde birbirlerinin sebep sonucu şeklinde ilerlerler. Anne karnındaki bebeğin büyüme ve gelişmesi aslında doğmuş bir bebeğin büyüme gelişmesi gibidir. Yani çevresinde karşılaştığı her durum büyümesini ve gelişmesini etkiler.

Gebelik sürecinde bazen istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir ve bu durumlar gebeliğin sonlanması gibi durumlara sebep olabilir. İşte bu istenmeyen durumların da takip edildiği bazı terimler vardır. Bu terimlerden biri de ultrason kağıdında karşımıza çıkan GS terimidir. GS teriminin anlamı Gebelik Kesesidir.

Gebelik kesesi bebeğin anne karnındaki dünyası şeklinde de tanımlanır. Yani bebeğin belli bir haftayı geçtikten sonra anne karnında yerleştiği ve dünyaya gelene kadar içinde yaşadığı kışıdır. Gebelik kesesi yani kısa ismi ile GS içi amniyon sıvı ile dolu bir kesedir ve bu kese bebeğin gebelik süresince anne karnında geliştiği yerdir. Yapısı itibari ile yuvarlak bir şekildedir ve rahim içi tabakası ile çevrelenmiştir.

Gebelik kesesi, gebeliğin 6.haftasından itibaren görünmeye başlar. Gebeliğin düşük tehlikesi içerip içermediği de gebelik kesesinin şekli ile alakalıdır. Ultrason ile bakıldığında düzensiz bir şekle sahip olarak görünen gebelik kesesi bulunan gebeliklerde genelde düşük ile karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Gebelik kesesinin 1.5 cm e ulaşması ile de embriyo artık izlenebilir bir büyüklüğü ulaşmış demektir.