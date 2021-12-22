Ultrason Kağıdında Yazan Hc Terimi Ne Demek? Hc Terimi Ne Anlama Gelir?

Gebeliğin ilerlemeye başladığı zamanlarda anne adayları daha da heyecanlı anlar yaşamaya başlar. Ultrason kontrollerinin de heyecanlı şekilde ilerlemesi de aslında anne karnındaki bebeğin sağlığına bağlıdır. Tabi ki hiçbir anne bebeğinin iyi olmasını ve sağlıklı süreçler yaşamasını ister. İşte bu süreçlerin kontrol altında kalabilmesi biraz da annenin bilgisine ve sürece olan hakimiyetine bağlıdır.

Anne adayı sürece ne kadar hakim olursa ve bebeğinin gelişimi ile ne kadar ilgilenirse bebeğin süreci de o kadar sağlıklı ilerlemektedir. Unutulmaması gerekir ki sadece gebelik sürecinde gidilen doktor kontrolünden bağımsız olarak, annenin bebeğin takibini düzenli olarak yapması gebelik sürecinin sağlıklı ve düzenli ilerlemesi için önemlidir.

Hc Terimi Ne Anlama Gelir?

Ultrason kağıdında birden fazla terim bulunmaktadır ve bu terimler birçok anlama gelir. Bu terimlerin asıl amacı bebeğin gelişiminin düzenli takibinin haftalık olarak yapılmasının kolaylaştırılmasıdır. Gebelik süreci boyunca hafta hafta gelişimi izlenen bebek her hafta farklı değerler ve farklı bir gelişim ile görülebilir.

Ultrason kağıdında en çok merak edilen terimlerden biri de HC terimidir. HC terimi hem tek başına hem de kendi ile beraber bazı farklı terimleri de açıklamaktadır. HC terimi ultrason kağıdında ' baş çevresi ölçümü' anlamına gelmektedir. HC ölçümü BPD değerinin çok düşük ya da çok yüksek çıkması sonucunda doktor tarafından yapılan bir ölçümdür.

BPD değeri kafanın her iki yanında bulunan parietal kemikleri arasında bulunan mesafedir. Bu mesafenin çok yüksek ya da çok düşük çıkması doktor tarafından HC ölçüsünün alınması gerekliliğini doğurur. HC değeri BPD ve OFD değerlerinin ortalaması ile otomatik olarak ortaya çıkan ve ölçülen bir değerdir. Burada bahsedilen OFD değeri de anne karnındaki bebeğin uzunlamasına çapını ifade etmektedir. işte ultrason kağıdında karşınıza çıkan HC değeri bu değerlerin ortalaması ile alınmış bir baş çevresi ölçümü değeridir.