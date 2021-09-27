Ulu Eş Anlamlısı Nedir? Ulu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan ulu kelimesinin en az 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Cümleye göre anlamı değişebilen ulu kelimesinin eş anlamlıları da en az kendisi kadar çok duyduğumuz kelimelerdir. Bu kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı geliştirirken herhangi sözlü ya da yazılı bir metne farklılık katmamızı ve tekrara düşmememizi sağlar. Peki ulu eş anlamlısı nedir?
ULU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu dört kelime de 'ulu' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermezler.
Ulu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "great", "sublime" ve "supreme" kelimeleridir.
ULU KELİMESİNİN ANLAMI
Ulu kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
ULU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
ULUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM