Ulu Eş Anlamlısı Nedir? Ulu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan ulu kelimesinin en az 4 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Cümleye göre anlamı değişebilen ulu kelimesinin eş anlamlıları da en az kendisi kadar çok duyduğumuz kelimelerdir. Bu kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı geliştirirken herhangi sözlü ya da yazılı bir metne farklılık katmamızı ve tekrara düşmememizi sağlar. Peki ulu eş anlamlısı nedir?

ULU KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yüce (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Ekber (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Ulvi (Arapçadan filimize geçmiştir.)

Ünlü

Bu dört kelime de 'ulu' kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıdıkları için cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman herhangi bir anlam bozukluğuna sebebiyet vermezler.

Ulu kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "great", "sublime" ve "supreme" kelimeleridir.

ULU KELİMESİNİN ANLAMI

Ulu kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Erdemleri bakımından çok büyük ve yüce

Çok yüksek ya da çok büyük olan şey

ULU KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ulu Önder Atatürk'ün her daim izindeyiz.

Son derece ulu bir insan olduğu hareketlerinden belli oluyor.

Upuzun boylu, büyük gölgeli, ulu bir söğüt ağacıydı.

ULUNUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM