Günlük konuşmalarda uluhiyet sözcüğü gibi ilk kez duyulan sözcüklerin ne anlama geldiği çoğu kişi tarafından araştırılır. Uluhiyet kelimesinin anlamı kadar kökeni ve kullanım alanları da araştırılan konular arasındadır. Bu yazımızda sizler için uluhiyet ne demek, uluhiyet ne anlama gelir, kelimenin kökeni ve anlamı nedir sorularının cevaplarını araştırdık. Uluhiyet kelimesi ile ilgili tüm detaylara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Uluhiyet Ne Demek?

Uluhiyet sözcüğü günlük konuşmalarda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Uluhiyet kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça Alh kökünden gelen "ˀulūhīyat" kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Günümüzde birçok kişi uluhiyet nedir sorusunun yanıtını merak etmektedir. Türk Dil Kurumuna göre uluhiyet sözcüğünün manası şu şekildedir:

Tanrılık sıfatı

Allahlık vasfı

Uluhiyet kelimesi İslami bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün doğru yazımı "uluhiyet" şeklindedir.

Uluhiyet Ne Anlama Gelir?

Uluhiyet sözcüğü "ilahlık, tanrılık" manalarını taşımaktadır. Yüce Allah'ın ilmi ve kudreti her şeye yetmektedir. Bir şeyin yaratılması için Allah'ın "ol" demesi yeterlidir. Allah'ın var olabilmesi için hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Tüm bu nitelikler sadece Allah'a ait olmakla birlikte "uluhiyet" olarak tanımlanmaktadır. Uluhiyet sözcüğü aynı zamanda tasavvufi bir sözcük olarak bilinmektedir. Tasavvuf, kendini Yüce Allah'ın yoluna adama ve Allah'tan uzaklaştıracak her şeyden kendini uzak tutma sanatıdır.