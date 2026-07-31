Uluslararası eğitimde güçlü adres UKÜ

1997 yılında Lefkoşa'da kurulan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), bugün 900 bin metrekarelik kampüsüyle uluslararası yükseköğretim alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitim ve araştırma kalitesini sürekli geliştirmeyi, dünya ile rekabet edebilen bir üniversite olmayı hedefleyen üniversite, geçen 29 yılda akademik ve sosyal altyapısını güçlendirerek öğrencilerine kapsamlı bir eğitim ortamı sunuyor. Üniversite, eğitim, araştırma ve uygulamalı öğrenme deneyimlerini sürekli geliştirirken mezunlarının donanımlı, katılımcı ve etik değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor. Akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerin sosyal yaşamlarını destekleyen olanaklar da kampüs yaşamının önemli bir parçasını oluşturuyor.

DÜNYA SIRALAMALARINDA BAŞARI

Uluslararası iş birlikleri ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla öne çıkan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması'nda da önemli sonuçlar elde etti. Üniversite; işletme ve ekonomi alanında 301-400 bandında, sosyal bilimlerde 301-400 bandında, mühendislik alanında ise 601-800 bandında yer aldı. THE 2026 genel üniversite sıralamasında ise 601-800 bandında bulunuyor. Üniversite, sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla da uluslararası ölçekte dikkat çekiyor. THE Sustainability Impact Rankings 2026 listesinde genel sıralamada 201-300 bandında yer alan UKÜ, Erişilebilir ve Temiz Enerji (SKA 7) kategorisinde dünyada 22'nci, İklim Eylemi (SKA 13) kategorisinde ise 67'nci sırada yer aldı. Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SKA 3), Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar (SKA 11) ile Sorumlu Üretim ve Tüketim (SKA 12) kategorilerinde 101-200 bandında bulunan üniversite, Amaçlar İçin Ortaklıklar (SKA 17) kategorisinde ise 201-300 bandında sıralandı.

YEŞİL KAMPÜS VİZYONU

Yükseköğretim kurumlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendiren UI GreenMetrics sıralamasında da üniversite önemli bir başarı elde etti. UKÜ, bu sıralamada dünyada 55'inci, Avrupa'da 22'nci, Türkiye'de 3'üncü ve Kıbrıs'ta ise 1'inci sırada yer aldı.

GENİŞ AKADEMİK YELPAZE

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eczacılık, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültelerinin yanı sıra Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uygulamalı Bilimler, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Diller, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

110 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ

UKÜ, 12 fakülte, 7 yüksekokul, 57 lisans, 79 yüksek lisans ve 22 doktora programıyla geniş bir akademik program yelpazesi sunuyor. Üniversitede 110 farklı ülkeden yaklaşık 14 bin kayıtlı öğrenci eğitim görüyor. Modern kampüs olanakları, sosyal ve kültürel etkinlikler, spor tesisleri ve çok sayıda öğrenci kulübü, öğrencilere zengin bir kampüs yaşamı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör