Uluslararası öğrenci sayısında hedef ilk 5’e girmek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Erciyes Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde hedeflerini açıkladı. Özvar, YÖK'ün en önemli hedeflerinden bir tanesinin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 5 ülke arasına girmek olduğunu vurguladı. Özvar, "Bu hedefimize de ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Yakın zamanda Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kurulmuş ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Diğer yandan Kazakistan'la yapmış olduğumuz anlaşmayla Gazi Üniversitesi, Kazakistan'da şube açacak. Ayrıca Arnavutluk'ta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de bir şubesi açılacak. Bunun yanında birkaç gün önce, Mısırlı mevkidaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde Kahire'de ülkemizin önde gelen üniversitelerimizin şubelerinin açılması konusunda da prensipte mutabakata vardık" bilgisini verdi.