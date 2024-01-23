Umay İsminin Anlamı Nedir? Eski Türklerde Umay Ne Demek, Kökeni Ne, Caiz Mi?

Türk mitolojisinde doğurganlığın ve bereketin sembolü olan Umay Ana'nın adı günümüzde bile kız çocuklarına veriliyor. Kız çocuk adı arayan anne baba adayları bu ismi, Umay ne demek, Umay isminin anlamı nedir, Umay ismi caiz mi gibi sorularla araştırıyor. İşte Umay Ana hakkında merak edilenler ve Umay isminin anlamı.

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE UMAY NE DEMEK?

Eski Türklerde kutsal bir yeri olan Umay Ana, günümüzde de Kazaklar, Kırgızlar, Yakutlar ve Hakaslar gibi pek çok Türk toplumu tarafından hala anılmaktadır. Ülkemizde de kız çocuklarına Umay adı verilmektedir. Umay Türk mitolojisinde Gök Tanrı'nın kızı ve hayat ağacının sahibidir. Yeryüzüne inmek için gökkuşağını kullanır ve istediği zaman kuş kılığına girebilir.

TANRIÇA UMAY KİMDİR?

Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan Umay Ana, yaşam ağacının sahibidir. Doğacak çocukları belirler ve onları korur. Üç boynuzlu, beyaz elbiseli, yere kadar uzanan beyaz ve gümüşten saçları olan bir kadın olarak tasvir edilir. Saçları beyazdır ancak yaşlı değildir. İstediği zaman kuş kılığına (kuş donuna) bürünebilir ve uçabilir. Yeryüzüne bereket dağıtır. Çocukları korur. Sinirlendiği zaman insanları korkutabilir. Çocuğu olmayanlar kendisine adak adar. Gökyüzünde yaşar ve görevleri için yeryüzüne iner. Hamile kadınları ve yavru hayvanları korur. Umacı (Omacı, Hommu, Humu, Umu, Imı veya Moğollarda Omısı) gibi düşsel varlıklar kendisi tarafından gönderilir. Fakat bunlara korkutucu anlamlar yüklenir. Çocukları korumadığı evlerde sıklıkla çocuk ölümleri yaşanır ve bu takdirde kendisine Kara Umay diye hitap edilir. Bazen Humay olarak da adlandırılır ve Hüma kuşu ile bütünleşik anlamlar içerir.

UMAY İSMİ CAİZ Mİ?

Umay Kur'an'da geçiyor mu sorusu da anne babaların merak ettikleri arasında yer alıyor. Umay ismi Kur'an'da geçmez fakat anlam güzelliği dolayısıyla çocuklara verilmesi dinen caiz olan bir isimdir. Kullanılmasında bir sakınca yoktur.