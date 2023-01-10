Ümit Yaşar Oğuzcan Kimdir? Ümit Yaşar Oğuzcan Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Ümit Yaşar Oğuzcan kimdir konusunu araştırırken karşınıza çok ilginç bilgiler çıkacaktır. Ümit Yaşar Oğuzcan şiirleri ve eserleri, Ümit Yaşar Oğuzcan edebi kişiliği ve sanatsal yönünü kavramanızı sağlayacaktır. Ümit Yaşar Oğuzcan hayatı araştırılırken Ümit Yaşar Oğuzcan hangi dönemde sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Ümit Yaşar Oğuzcan hangi akım ve topluluğa dahil sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ümit Yaşar Oğuzcan Kimdir?

Ümit Yaşar Oğuzcan, edebiyat dünyasında, "yaşamdan çok ölümü seven yazar" olarak tanınmıştır. Şiirleri ile edebiyat dünyasına damgasını vuran yazar, intihar girişimleri ile de tanınmıştır. Genel anlamda karamsar bir kişilik yapısına sahip olan yazar, 58 yaşında hayata gözlerini kapamıştır. Şiirlerinde, kendisini her zaman ölüme yakın hissettiği anlaşılmaktadır.

Ümit Yaşar Oğuzcan, 22 Ağustos 1926 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğmuştur. İlkokul hayatı Eskişehir'de geçen yazarın ortaokul dönemi Konya'da geçmiştir. Liseyi ise Ankara İncesu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden mezun olmayı müteakip Osmanlı Bankası'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında İş Bankası'nda çalışan Oğuzcan 1948 yılında evlenmiştir. Evliliğinin ilk yılından sonra ilk oğlu Vedat domuştur. 1973 yılında Vedat intihar ederek ölmüştür. Bu ölüm Ümit Yaşar Oğuzcan'ı çok etkilemiştir. Yazdığı şiirlerin birçoğuna da bu hüzün damgasını vurmuştur.

1977 yılında İş Bankası'ndan emekli olan Ümit Yaşar Oğuzcan, 1978 senesinde ikinci evliliğini yapmıştır. Edebiyata olan ilgisi lise yıllarına dayanan Oğuzcan'ın iş hayatında edebiyatın özel bir yeri olmuştur. Bu kapsamda çok sayıda esere imza atmıştır. Kendisi 4 Kasım 1984 tarihinde vefat etmiştir.

Ümit Yaşar Oğuzcan Şiirleri ve Eserleri

Ümit Yaşar Oğuzcan, yaşadığı sürede çok sayıda eser kaleme almıştır. Bu kapsamda yazarın öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

Üstüme Varma İstanbul

Seninle Ölmek İstiyorum

Bir Gün Anlarsın

Biraz Kül Biraz Duman

Toprak Olana Kadar

Taşlar ve Başlar

Önce Sen Sonra Sen

Seni Sevmek

Rubailer

Aşk Benim

Yalan Bitti

Bir Daha Ölmek

İki Kişiye Bir Dünya

Karanlığın Gözleri

Halktan Yana

Hüzün Şarkıları

Ben Seni Sevdim mi

En Eski Yalnızlığımdır

İnsanoğlu

Dillere Destan

Beni Unutma

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hayata karamsar bakış açısı sözlerinde de kendini gösterir. Yazarın aşağıdaki sözleri bu kapsamda dikkate alınarak hayata bakış açısı daha iyi kavranabilir.

Pazarları sevmeyişim boşuna değil. Durup durup gözlerimin dolması, içimin kararması, hiçbiri boşuna değil.

Beni uçsuz bucaksız denizlerde yelkensiz bıraktın. Kör kuyularda merdivensiz kaldım. İnançlarımı öyle bir yıktın ki beni bensiz ve sensiz bıraktın.

Ümit Yaşar Oğuzcan, yaşamı boyunca yazdığı eserlerle çok sayıda edebiyat ödülüne de lazık görülmüştür. Eserleri günümüzde de çok sayıda ders kitabında örnek olarak gösterilmektedir.