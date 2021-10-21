UMKE Açılımı Nedir? UMKE Gönüllüleri Ne İş Yapar, Görevleri Nedir?

Ülkemizde son dönemde yaşanan doğal afetler nedeni ile dikkat çeken kuruluşlardan bir tanesi olan UMKE'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi hem yurt içinde hem yurt dışında acil durumlar karşısında gerekli olan sağlık desteğini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

UMKE NEDİR?

Felaketlerin her türlüsüne karşı yurt içinde ve yurt dışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemiş, gönüllü olarak çalışan sağlık personellerinden oluşmuş ve Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan kuruma UMKE denir. Sağlık konusunda kendi birimleri üzerinde görevlerini yerine getirmekte olan sağlık çalışanları UMKE etrafında toplanmış ve UMKE kurumu vesilesi ile ülkemizde ve Dünya üzerinde pek çok ülkede farklı sağlık hizmetleri vermektedir.

UMKE AÇILIMI NEDİR?

Doğal felaketler ve bazı acil sağlık durumlarında, gerekli hizmeti gönüllülük ile vermek üzere oluşturulmuş, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan UMKE'nin açılımı; Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. UMKE özellikle anlık müdaheleleri ile pek çok hayata dokunmuş, pek çok hayat kurtarmış ve kurtarmaya devam eden bir kurumdur.

UMKE GÖNÜLLÜLERİ NE İŞ YAPAR?

UMKE içerisinde bulunan gönüllülerin çoğu sağlık çalışanıdır. UMKE içerisinde bulunan sağlık çalışanları almış oldukları özel eğitim ile birlikte bazı durumlarda şu işleri yaparlar:

Acil durumlarda kazazedelere müdahele etmek

Hastaların naklini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek

Sağlık ekiplerinin yetersiz olduğu bazı durumlarda gerekli olan donanımı sağlamak

Gerçekleşen doğal afetler ve acil durumlar karşısında hem yurt içinde hem de yurt dışında destek sağlamak.

UMKE'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?

UMKE'nin pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevlerden bazıları şu şekildedir: