Ümraniye’ye bin öğrencilik bir eğitim yuvası daha

Ümraniye Belediyesi, ilçeye yeni okullar kazandırmaya devam ediyor. Atakent Mahallesi'nde yapımında sona gelinen yaklaşık bin öğrenci kapasiteli ortaokulunun basın tanıtımı yapıldı. Öğretmenler Günü'nde okulun şantiyesini basın mensuplarıyla birlikte gezen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gazetecilere okul hakkında detaylı bilgi verdi.

Toplam inşaat alanı 7 bin 585 metrekare olan okul içerisinde 891 metrekare alana yapılan 176 kişi kapasiteli kütüphane, 210 kişilik konferans salonu, 32 adet derslik, fen ve bilgisayar laboratuvarı, teknoloji tasarım atölyesi, müzik ve görsel sanatlar dersliği, kantin, yemekhane gibi birçok alan bulunuyor.

BAŞKAN İSMET YILDIRIM: "ÜMRANİYE'DE 2 YIL İÇERİSİNDE 20 OKULUMUZ TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Ümraniyeli öğrencilerin yakın zamanda kavuşacağı Atakent Ortaokulu'nun şantiye gezisinde konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Öncelikle okullara ihtiyacımız var. Çift tedrisatlı okullarımızı teke indirmemiz lazım. Onun içinde 25'e yakın okula ihtiyaç vardı. Ben 2019'da göreve geldiğimde 5'ini tamamladık ve eğitime devam ediyor. Bu da inşallah altıncı okulumuz. Burası da 1 ya da 2 aya kadar tamamlanmış olacak. 4 tane de yine hayır sahipleri tarafından yapılan, valiliğimiz, milli eğitim kanalıyla da protokollerimiz yapılmış oldu. Onlara da inşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Ümraniye'deki okullarımızın üzerinde duruyoruz. 2 tane okulu ihale ettiler. Biri başladı, diğerinin de görüşmeleri devam ediyor. 10 tane belediye kanalımızla, 10 tane de milli eğitim kanalımızla yapıldığı zaman 20 okulumuz Ümraniye'de iki yıl içerisinde inşallah tamamlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türkiye'de 22 yıldır, bilhassa da Anadolu da 20 derslikli okullar yapıldı. Biz de tüm bu çalışmalara ilaveten belediyeler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Atakent Ortaokulumuzda bizim altıncı okulumuz. 4 tanesini de hayırsever tarafından yapıyoruz. Yine 10 okulu belediyemiz, 10 okulumuzu da milli eğitim kaynaklarıyla yapacağız. Öğrencilerimizin aldığı değerler eğitimiyle gelecekte dünyayla yarışabilecek gençler yetiştirmemiz lazım. Belediye olarak bunun gayreti içerisinde olacağız. Çünkü dinamik bir gençliğimiz var. Türkiye'nin önünün açılması için gerek Milli Eğitim Bakanlığımız, gerekse belediye başkanlarımız elinden geleni yapıyor. Tüm emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN YILDIRIM: "EĞİTİME DESTEKLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Ümraniye'de eğitime desteklerin devam ettiğinin de altını çizen Başkan Yıldırım, "Hazırlık kurslarımızda toplam 18 bin 334 öğrenci eğitim alırken, Akademi Ümraniye sayesinde de 318 branşta 9 bin kişiyi mezun ettik. 100 bin kişiye afet farkındalık eğitimleri verdik. BESYO ve POMEM Hazırlık Kurslarımızda 410 sporcu gencimiz hayallerindeki okula yerleşti. Öte yandan 159 bin öğrencimizi çevre konusunda bilinçlendirdik. Her yıl gençlik buluşmalarında 20 bin öğrencimizle bir araya geliyoruz. Öğrenci lokantasında her gün 500 öğrencimize ücretsiz akşam yemeği desteği veriyoruz. 19 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları'na ise 32 bin kişi katıldı. Önemli çalışmalarımızdan biri olan İŞİM VAR OKULA GİDİYORUM projesiyle de 800 öğrencimiz hem okudu hem de çalıştı. Eğitime yaptığımız yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.