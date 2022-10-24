Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Nedir? Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Ne Zaman Çıktı, Kim Çıkardı, Amacı Ne?

Arapçada hıfız kelimesi muhafaza etmek; sıhha kelimesi sağlık anlamına gelir. Hıfzıssıhha kelimesi ise bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Pek çok batı kaynağında bu kelimenin anlamı hijyen olarak bilinir. Bu nedenle de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu amacı ne diye epey merak edilir oldu. Peki, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nedir? Yazımızın devamında sizin için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ne zaman çıktı, kim çıkardı gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Nedir?

Hıfzıssıhha kurumunun kurucusu, Doktor Refik Saydam olarak bilinir. 27 Mayıs 1928 yılında kurulan ilk kurum, Ankara şehrinde kurulmuştur. Kurumun bağlı olduğu 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise devlet hizmeti arasında sağlık şartlarını sağlamak, zarar veren hastalıklarla mücadele etmek, halka tıbbi alandaki tüm eylemleri ilaç ve etkinlikleri sağlamak gibi çeşitli hizmetleri içerir.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu tarihi ile önemli bir yer kaplar. Salgın hastalık ve fazla ölümün bulunduğu durumlarda meydana gelen sağlık konularıyla mücadele edebilmek için her türlü psikolojik ve tıbbi desteği sağlamak da devletin görevi olarak görülür. Bu nedenle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu içerisinde maddelerde yerini almıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kim Çıkardı?

1930'lu yıllara kadar toplumun geneli ile ilgili bir sağlık yasası bulunmuyordu. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ise tüm toplumun sağlığını ilgilendiren konularda düzenleme gerçekleştiren bir kanun olarak bilinir. Bu kanun ise dönemin başbakanı olan İsmet İnönü imzası ile TBMM'ye sunulmuştur.

Hıfzıssıhha Kurulu Ne Zaman Kuruldu?

Refik Saydam Hıfzıssıhha Müessesi ilk olarak 27 Mayıs 1928 tarihinde kuruldu. Kurulmuş olduğu tarihte geçerli olan 1267 sayılı yasa tasarısına göre Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlıydı. Kurumun yetki ve sorumlulukları ise gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilerek 4 Ocak 1941 tarihinde yeniden belirlenmiştir.