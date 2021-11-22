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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:24

Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı

Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe farklı topluluklar ile geçmişten günümüze etkileşime girmiş ve bu etkileşim sonucunda da dil alışverişinde bulunmuştur. Bu kültür etkileşimi sonucu dilimize geçen kelimelerden biri ise umut kelimesidir. Umut kelimesinin kökeni Farsçadır ve ümit etmekten türemiştir. Umut kelimesi ise Türkçe kökeni ile araştırıldığında dilemek anlamından ortaya çıkmıştır. Bu kelimenin eş anlamlı kelimeleri de kişiler tarafından sıklıkla araştırılan konuların arasında yer alır. Peki, Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler yazılabilir.

Türkçede yer alan her kelimenin en az bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Kişiler bu kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve daha etkili cümleler kurmak isterler. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda, Türkçede anlamı ve eş anlamlı en çok merak edilen kelimelerden biri olan umut kelimesi hakkında merak edilenleri toparladık. İşte, Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı hakkında sorulan soruların cevapları.

Umut kelimesinin anlamı

Umut kelimesinin kökeni Farsçadır. Dilimize Farsçadan geçen bu kelimenin kökü ümit etmekten gelir. Türkçede de dilemek kelimesinden umut kelimesi türemiştir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise güven duygusu ya da ummaktan ortaya çıkan iç duygu, histir. Umut ismi aynı zamanda kız ya da erkek çocuklarına isim olarak da konulabilir. Bu yüzden anne ve babalarda çocuklarına umut ismini koymadan önce bu ismin anlamını detaylı bir şekilde araştırır.

Umut kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede yer alan her kelimenin en az bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Kişiler eş anlamlı kelimeleri araştırarak hem kelime dağarcıklarını geliştirir hem de daha dikkat çekici cümleler kurar. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler bir dilin zenginliği için de önemli bir yere sahiptir. Umut kelimesinin ise iki adet eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler beklenti ve ümit kelimesidir. Beklenti ve ümit kelimesi cümle içerisinde umut kelimesi yerine kullanıldığında bir anlam bozukluğuna yol açmaz.

Umut kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Onunla bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybetti.
  • Umut fakirin ekmeği derler.
  • Yaşanılanlardan sonra umut etmekten başka çaresi kalmamıştı.

Umut kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Söyledikleri le tüm beklentileri boşa çıkarmıştı.
  • Her şey kötü gitse de ümit etmekten vazgeçmiyordu.
  • Sınavı kötü geçmesine rağmen iyi bir sonuç almak için ümit ediyordu.

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Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı
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