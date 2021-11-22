Türkçede yer alan her kelimenin en az bir eş anlamlı kelimesi bulunur. Kişiler bu kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve daha etkili cümleler kurmak isterler. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda, Türkçede anlamı ve eş anlamlı en çok merak edilen kelimelerden biri olan umut kelimesi hakkında merak edilenleri toparladık. İşte, Umut eş anlamlısı nedir? Umut kelimesinin eş anlamlısı hakkında sorulan soruların cevapları.

Umut kelimesinin anlamı

Umut kelimesinin kökeni Farsçadır. Dilimize Farsçadan geçen bu kelimenin kökü ümit etmekten gelir. Türkçede de dilemek kelimesinden umut kelimesi türemiştir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise güven duygusu ya da ummaktan ortaya çıkan iç duygu, histir. Umut ismi aynı zamanda kız ya da erkek çocuklarına isim olarak da konulabilir. Bu yüzden anne ve babalarda çocuklarına umut ismini koymadan önce bu ismin anlamını detaylı bir şekilde araştırır.

Umut kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede yer alan her kelimenin en az bir adet eş anlamlı kelimesi bulunur. Kişiler eş anlamlı kelimeleri araştırarak hem kelime dağarcıklarını geliştirir hem de daha dikkat çekici cümleler kurar. Bu yüzden eş anlamlı kelimeler bir dilin zenginliği için de önemli bir yere sahiptir. Umut kelimesinin ise iki adet eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimeler beklenti ve ümit kelimesidir. Beklenti ve ümit kelimesi cümle içerisinde umut kelimesi yerine kullanıldığında bir anlam bozukluğuna yol açmaz.

Umut kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Onunla bir gelecek kurmaya dair tüm inancını kaybetti.

Umut fakirin ekmeği derler.

Yaşanılanlardan sonra umut etmekten başka çaresi kalmamıştı.

Umut kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım