Umut Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Umut İle İlgili Şiirler

Pek çok şairin kaleminden dökülen şiirler, okuyanın kalbine dokunur. Farklı farklı temalarda işlenen şiirler, okuyucuya çeşitli duyguları yansıtır. Umuda ihtiyacı olan kişiler, umut aşılayan şiirler okumak isteyebilir. Bu nedenle umut şiirleri okumak isteyenler için en güzel, kısa, uzun, anlamlı umut ile ilgili şiirler oldukça önemlidir.



Umut Şiirleri



Pek çok şairin umut ile ilgili şiiri bulunur. Bu şiirlerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Turgut Uyar – Umuttur

• Edip Cansever – Umuş

• Nazım Hikmet Ran – Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler

• Metin Altıok – Kanadı Kırık Bir Akşam

• Gülten Akın – Deli Kızın Türküsü

• Metin Eloğlu – Uyan



Kısa Umut Şiirleri



Uzun uzun şiir okumayı sevmeyen kişiler, kısa şiirlere yönelir. Umut konusunda şiir okumak isteyen kişiler de kısa umut şiirleri nelerdir diye düşünebilir. Kısa umut şiirlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Cahit Sıtkı Tarancı – Bir Umut

• Can Yücel – Uyumayan Umut

• Sunay Akın – Gecekondu

• Ahmed Arif – Öyle Yıkma



Uzun Umut Şiirleri



Uzun uzadıysa şiir okumayı sevenler, uzun umut şiirleri hakkında detayları araştırabilir. Uzun umut şiirlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Nazım Hikmet Ran – Umut

• Orhan Veli Kanık - Hürriyete Doğru



Anlamlı Umut Şiirleri



Hayatın içinde umut her zaman vardır. Yine de bazen umut duygusunun aşılanmasını sağlayacak şiirlere ihtiyaç duyulabilir. Böylesi anlarda okunabilecek anlamlı umut şiirlerinden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Erdem Bayazıt - Birazdan Gün Doğacak

• Nazım Hikmet Ran – Güzel Günler Göreceğiz

• Behçet Aysan – Yarın Diye Bir Şey Var