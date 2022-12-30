Ün İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ün İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Bu sebeple dilimizde sonu ün ile biten kelimeler oldukça fazladır. Bu kelimelerden bazılarını sıklıkla kullanırken bazılarını hiç duymamış olabilirsiniz. Ün ile biten kelimeler hayatımızın her anında karşımıza çıkabilir. Peki son hecesi ün olan kelimeler hangileridir, Türkçemizdeki ün ile biten kelimeler nelerdir? Bu soruların yanıtını arıyorsanız cevabına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Ün İle Biten Kelimeler

Türkçe oldukça zengin bir dil olduğu için sonu ün ile biten kelimeler kimi zaman halihazırda dilimizde olurken kimi zaman da başka dillerden Türkçe'ye geçerek dilimize yerleşmiş olabiliyor. Peki sonu ün ile biten kelimeler nelerdir? Gayrimümkün, büsbütün, günbegün, gündüzün, tebeyyün, tecennün, tevekkün, temeddün, çökkün, dördün, dürbün, düşkün, düzgün, Neptün, mümkün, tribün, sürgün, süzgün, bugün, bütün, düğün, düşün, gücün, hüzün, komün, lagün, örgün, özgün, üstün, üzgün, ödün, öğün, ürün, dün, gün, yün gibi birçok kelimenin sonu ün ile bitmektedir. Ayrıca tek başına ün de bir anlam taşımaktadır.