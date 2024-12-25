Üniversite adayları dikkat! Deneme sınavlarında netlere değil yanlışlara odaklanın

Her yıl 3 milyona yakın adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üniversite adayları hedefledikleri programları kazanabilmek için hem okullarında hem de özel kurs merkezlerinde hazırlık yapıyorlar, neredeyse her hafta deneme sınavlarına katılıyorlar. Deneme sınavları, YKS hazırlık sürecinde oldukça önemli bir ölçme ve değerlendirme aracı. Ancak bu sınavların amacı başta veliler olmak üzere adaylar tarafından yanlış anlaşılıyor. Sınav sonuçları açıklandığında dikkate alınan tek şey öğrencinin elde ettiği netler oluyor. Adaylar yanlışlarına odaklanmak yerine, "Ben bu netlerle nereyi kazanırım?"a yoğunlaşıyor. Deneme sınavlarının amacı yanlış anlaşılıyor. Bu sınavların hedefi, özellikle ilk aylarda, adayın nerede yanlış yaptığını görüp aynı hatayı gerçek sınavda yapmaması için yol göstermek. Deneme sınavlarında düşük netler çıkaran adayların morali bozuluyor, sınav kaygısı artıyor.

ÇOK SORU ÇÖZMEK YANLIŞ

En iyi öğrenme yollarından birisi hatalardan öğrenmektir. Bunun için aday, soru maddesinde nereyi anlamadığını tespit etmeye çalışmalıdır. Örneğin, soru kökü mü anlaşılmamış, çeldiricilere mi takılmış ya da işlem hatası mı yapmış? Bu şekilde hatalı soruların üzerinden geçilmesi bir süre sonra net sayısının artmasına yardımcı olacaktır. Uzmanlar, "Öğrenciler deneme sınavlarında yanlış yaptıkları soruların üzerine gitmeli. Hatayı analiz etmeli. Deneme sınavında her bir hata aslında kazanımdır. Yanlış yapılan her soru iyi irdelenmeli. Bu şekilde hazırlık yapılırsa gerçek sınavda netler mutlaka artar" diyor. Çok soru çözmenin de yanlış bir yöntem olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Bazı adaylar günlük soru çözme rutininde de yanlış stratejiler geliştiriyor. Çok soru çözmek demek sınava hazırlanmak değildir. Burada önemli olan yanlış soruya odaklanmaktır. Sorunun neden yanlış yapıldığına bakılması gerekir. Çok soru çözmek eğer önemli öğrenme eksiklikleri var ise faydalı olmayacaktır, aksine soruları yapamadıkça kaygı düzeyleri daha da artar" dedi.

RUTİN BİR PROGRAM

Üniversiteyle ilgili hedefleri olan gençlerin sınava hazırlık sürecinde dikkat etmesi gereken konular var. Rehberlik öğretmenleri, "Adayların olumlu düşüncelerle oluşturdukları gerçekçi hedefler akademik performansı artırır. Sınav kaygısı olağan bir durumdur. Kaygıyı azaltmanın en önemli yolu ders çalışırken bir program uygulamaktır. Sınava hazırlık programları adayların günlük yaşamlarına göre hazırlanır ve içinde uyku, dinlenme, sosyal aktiviteler için de zaman dilimleri barındırır. Bu rutinin takip edilmesi kaygıyla başa çıkmayı da kolaylaştırabilir" dedi.

KİTAP OKUMADAN OLMAZ

OKUMA becerisinin tüm sınav türlerinde kritik nokta haline geldiğini söyleyen uzmanlar, "Okuma yeterlikleri düşük olan adayların uzun metin yapılarına ait soru köklerini daha iyi tanımak için bu tür soruları yoğun biçimde çözmeleri faydalı olacaktır. Özellikle matematikte problem çözme becerisini artırmak, performansı olumlu yönde etkiler. Bunun için mutlaka kitap okunması da gerekiyor. Adayların rutin programlarına okuma aktivitesi ayırması şart" dedi.

AKREDİTASYON NEDİR?

YÖK tarafından bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecine akreditasyon deniyor.