Üniversite adaylarını rahat bir sınav bekliyor

8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 26 Şubat'ta sona erdi. Geç başvurular ise 5-7 Mart'ta alınacak. Bu yılki sınava 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlar da katılacak. Bu nedenle 2024 YKS'ye başvurularının tarihi bir rekor düzeye ulaşıp 4 milyonu aşması bekleniyordu. Ancak korkulan olmadı. Başvuruların 3 milyon dolayında olduğu öğrenildi. Geç başvuruyla birlikte bu sayının en fazla 3.2 milyona yaklaşması bekleniyor. ÖSYM kaynakları, YKS'ye en fazla başvurunun 3 milyon 498 bin 18 ile 2023'te yapıldığını, bu yılki başvuruların bu sayıya ulaşmayacağını beklediklerini söyledi. Geçen yılki rekor başvurunun nedeni ise depremzede adaylardan ücret alınmaması olmuştu. 11 ilde yaşanan asrın felaketi nedeniyle ÖSYM depremzede adaylardan başvuru ücreti alınmamasına karar vermişti. Bu yıl bu karar uygulanamayacağı için başvuru sayısında daha dengeli bir tablo ortaya çıktı. 4+4+4 sistemi kapsamında ise lise son sınıfta okuyan fazladan 400 bin adayın olduğunu anlatan ÖSYM kaynakları, "Bu adayların yüzde 60'nın başvuru yaptığını öngörüyoruz. Dolayısıyla geçen yıldan daha fazla bir başvuru olması mümkün görünmüyor" dedi. 2024 YKS'ye yapılan başvuru sayısı ise mart ayı ortalarında resmi olarak ÖSYM tarafından açıklanacak.Başvuru sayısının çok olması YKS'deki yarışı da etkiliyor. Eğer beklenildiği bu yıl 4 milyondan fazla aday başvuru yapsaydı 2024 YKS tarihin en çetin sınavlarından biri olacaktı. Uzmanlar, "Üniversite sınavlarının bir sıralama sınavı olduğundan kaç adayın bu sınava girmek istediği doğal olarak sınavın öğrenci psikolojisi üzerindeki etkisini de artırıp azaltabiliyor. Yarışa katılan aday sayısı ne kadar çok olursa bu yarışın da koşullarının o derece çetin geçeceğinin bir göstergesi'' dedi. Öte yandan YKS'de puan barajlarının kaldırılması sınavı eleme niteliğinden çıkardı. YKS artık bir sıralama sınavı oldu. Başvuruların ise 4 milyona dayanması doğal olarak bir sıralama sıkışmasını da beraberinde getirecekti. Ancak başvuruların 3 milyon düzeyinde kalması hem adayların psikolojisini rahatlatacak hem de tercih döneminde daha adil bir yerleştirme olabilecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da depremzede adaylara pozitif ayrımcılık yapıldı. Depremzede öğrencilere bu yıl da hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ek kontenjan verilecek.