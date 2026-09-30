Üniversite hayatına 1450 yeni adım

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne (HKÜ) 2026-2027 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran 1450 öğrenci, "ORYANTASYON'26-Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş" programıyla üniversite yaşamına ilk adımını attı. Öğrencilerin kampüsü ve akademik birimleri tanımasının yanı sıra kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programda bilimsel, kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

8 BİN ÖĞRENCİ, 42 PATENT

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, 1450 yeni öğrencinin katılımıyla üniversitedeki toplam öğrenci sayısının 8 bine yaklaştığını açıkladı. Üniversitenin araştırma alanındaki çalışmalarına da dikkat çeken Kalyoncu, akademisyenler tarafından geliştirilen 42 buluşun patentle tescillendiğini belirtti. Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde ise bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Bölümü açıldı.

Üniversite yaşamını akademik eğitimle sınırlamadıklarını belirten Kalyoncu, kampüste 65 öğrenci topluluğunun faaliyet gösterdiğini söyledi. Topluluklar etkinliklerden atölyelere, projelerden sosyal sorumluluk çalışmalarına kadar farklı alanlarda öğrencilere deneyim kazanma imkânı sunuyor. Kalyoncu yeni öğrencilere, "Burada yalnızca bir diploma almak için değil; kendinizi geliştirmek, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek, iz bırakmak ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için bulunuyorsunuz" diye konuştu. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise üniversitenin gerçek değerinin yalnızca binaları, bölümleri ve imkânlarıyla ölçülemeyeceğini belirterek, "Bir üniversitenin gerçek değeri; yetiştirdiği gençlerin hayatına, bulunduğu şehre, bölgesine ve ülkesine kattığı değerle ölçülür" dedi.

DUAYEN İSİMLERLE BULUŞMA

ORYANTASYON'26 kapsamında öğrenciler ayrıca farklı alanlardan uzmanlarla buluştu. Zihinsel dayanıklılıktan milli yetkinlik hamlesine, bağımlılıkla mücadeleden üniversite deneyimlerine kadar çeşitli başlıklarda seminerler düzenlendi. Program, ekim ayı sonuna kadar sportif etkinlikler ve gezilerle devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör