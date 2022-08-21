Üniversite kayıtları bugün başlıyor

milyondan fazla adayın yarıştığı 2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları geçen hafta açıklanmıştı. kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt işlemleri bugün başlıyor. Kayıtlar 22-26 Ağustos arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içinde başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da üniversitelere geçici kayıtları yapılacak. 30 Aralık'a kadar ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak.