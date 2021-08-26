ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Üniversite okumaya hak kazanan öğrenciler 1 Eylül'den itibaren okula kayıtlarını yapabilecek. 31 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Üniversite kayıtları için gerekli belgeler arasında ÖSYM sonuç belgesi çıktısı, nüfus cüzdanı fotokopisi gibi belgeler yer alıyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetlerin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Üniversitelere göre değişiklik gösterebilse de genellikle, e-Devlet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra kayıt için herhangi bir belgeye ihtiyaç yok.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.