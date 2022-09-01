Üniversite Kısaltması Nedir? Üniversitenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Üniversitenin kısaltması nasıl yazılır sorusu, birçok insanın kafasının kurcalayan bir konudur. Bilhassa, öğrenciler üniversite kısaltması nedir diye araştırma yapabilir. Üniversitelerin, öğrencilere eğitim vermenin haricinde birçok görevi bulunur. Akademik anlamda bilimsel ve teknolojik çalışmalar gerçekleştirmek, kitap ve dergi gibi yazılı eserler yayınlamak amaçlarından bazılarıdır. Üniversite ifadesinin kısaltması bir merak konusudur. İşte üniversite kısaltması nedir sorusunun cevabı…

Üniversite Kısaltması Nedir?

Üniversite, çoğu kelime gibi Latince kökenlidir ve orijinali "universitas"dır. Kelime anlamı ise "birlik"tir. Üniversiteler, yüksek öğrenim ve araştırmaya adanmış kamu kurumlarıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini elde etmeyi sağlayan farklı disiplinlerde eğitim sunarlar. Üniversitede eğitim olanakları çoktur. Kurumlar, çeşitli disiplinlerde, bilim, teknik, beşeri veya sosyal bilimler, sağlık, spor, sanat ile alakalı bölümlere sahiptir. Hepsi güçlü bir teorik temele dayanan dersler verir. Bu dersleri verenler ise alanında yetkin profesyonel akademisyenlerdir. Üniversiteler aynı zamanda, öğrencilerine staj ve iş imkanı sunar. Her üniversitenin kendine ait bir kısaltması bulunur. Örneğin, İstanbul Üniversite'sinin kısaltması, "İÜ"dür. Aynı zamanda, üniversite kelimesinin de kendine ait bir kısaltması vardır. Bu, "üni."dir ve bazı yerlerde üniversite isimlerinin sonuna getirilir. Sonunda nokta kullanılır.

Üniversitelere Bağlı Kurumların Kısaltmaları Var Mı?

Üniversitelere bağlı bazı alt kurumlar vardır. Bunların her birinin kendine özgü kısaltması vardır. Fakülte, "Fak." diye gösterilir. Bunun haricinde üniversitedeki her fakülte ve bölümün de bir kısaltması vardır. Örneğin, İletişim Fakültesi, "İlef", Gazetecilik Bölümü, "Gzt.", Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, "Rts.", İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, "İibf", Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, "Çeko" şeklinde ifade edilir. Bu şekilde, bütün fakülte ve bölümlerin kısaltması bulunur. Bu kısaltmalar bir nevi, resmi anlamda karışıklık yaşanmasını önlemeye yarayan kodlardır.