Üniversite öğrencileri gönüllü temizlikçi oldular

ESNAFTAN DESTEK VE TEŞEKKÜR GELDİ

Çevreyi kirletmemenin önemine değinen öğrencilerden Ceren Çamlı, ''Herkes temizlikle ilgili vazifelerini yerine getirse aslında temizlemeye gerek duymayacağız. En güzel temizlik hiç kirletmemek'' dedi.

Öğrencileri tebrik eden ilçe sakinlerinden Mehmet Ali Özer, "Vallahi hoşuma gitti. Halk için çok güzel bir örnek, davranış." ifadesini kullandı.