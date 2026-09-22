Üniversite yolculuğu başlıyor
Türkiye'de birçok üniversite 2026-2027 akademik yılına hazırlanırken, lise son sınıf seviyesinden örgün yükseköğretim programlarına yerleşen 200 binin üzerinde genç için de yeni bir dönem açılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2026-YKS yerleştirme verilerine göre lise son sınıf düzeyindeki 122 bin 323 aday lisans, 84 bin 308 aday ise önlisans programlarına yerleşti. Böylece lise son sınıf düzeyinden örgün yükseköğretime yerleşenlerin sayısı 206 bin 631 oldu. Bu arada, TÜRGEV'in yapay zekâyı kültür, sanat, tasarım ve dijital içerik üretimiyle buluşturan AI CRAFT eğitim projesi başladı. Çevrim içi eğitim ve mentörlük sürecinde belirlenecek 100 genç, yüz yüze atölyelerde fikirlerini özgün projelere dönüştürecek.