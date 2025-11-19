Üniversitede 3 yılda mezuniyet dönemi başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarısı yeterli olan öğrencilerin üniversite eğitimini 3 yılda tamamlama imkânı sağlayacak düzenlemenin önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni model, hem müfredatın güncellenmesini hem de iş dünyasıyla daha güçlü bir işbirliği kurulmasını hedefliyor.

İSTİHDAMA HIZLI GİRİŞ

Üniversite-Sektör İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Özvar, "Aynı veya güncellenmiş müfredatı daha kısa sürede tamamlayabilecek öğrencilerin önünü açıyoruz" dedi. Bu kapsamda öğrencilerin program çıktılarının ve akademik yeterliliklerinin ölçülerek hızlandırılmış şekilde mezun olabilmesinin yolu açılacak. Özvar, Türkiye'nin artan nitelikli işgücü ihtiyacına dikkat çekerek yükseköğretim ekosisteminin değişen şartlara göre yeniden yapılandırıldığını söyledi. Sektörlerin hem zihinsel hem uygulamalı becerilere sahip eleman talebinin arttığını vurgulayan Özvar, "Yüksek katma değer üretebilmek için bu iki beceri setinin uyumuna ihtiyaç var" diye konuştu.

STAJLAR NASIL OLACAK?

ÖZVAR, önümüzdeki dönemin en kritik başlıklarından birinin işyeri temelli uygulamalı eğitim olacağını belirterek verimsiz staj modellerinin de değişeceğini açıkladı. İlk etapta Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da pilot olarak uygulanacak yeni modelde öğrenciler 3+1, 2+2 veya 7+1 gibi formatlarla daha uzun süre iş hayatının içinde eğitim alacak. YÖK Başkanı, "Bu modelle öğrenciler mezun olur olmaz istihdama daha hızlı geçebilecek. İş dünyasından gelen geri bildirimler ise üniversite müfredatının güncellenmesinde belirleyici olacak" dedi.