Üniversitede ikinci şans 88 bin adaya yaradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatlıya bu yıla özgü olarak yapılan 2'nci ek yerleştirmede 88 bin 138 aday üniversiteli oldu. 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT
) puanı 180-170 arasında, Temel Yeterlilik Testi
(TYT
) puanı ise 150-140 arasında olanlara 14-18 Ekim tarihleri arasında 2'nci ek yerleştirme hakkı tanınmıştı. Adayların 78 bin 755'i 2 yıllık programlara, 8 bin 383'ü de 4 yıllık programlara yerleşti. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal
, "Yerleşme değerlerine bakınca şu yargıya rahatlıkla varabiliriz. AYT barajlarının 170'e düşürülmesi adayların çok da işine yaramadı. TYT'deki 150 barajını 140'a düşürmek ise yerleştirme değerlerine olumlu yansıdı" değerlendirmesinde bulundu.
KAYITLAR YARIN BAŞLIYOR
İkinci ek yerleştirmeler sonucunda bir eğitim programına kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemleri yarın başlayacak. Yerleştirme sonucuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim- 1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.
KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge.
12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.
Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne
başvurmaları gerekiyor.