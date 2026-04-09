Üniversiteler arasında küresel buluşma

İstanbul'da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi kapsamında, yükseköğretimde uluslararası iş birliğini yeni bir boyuta taşıyacak "Arap-Avrasya Yükseköğretim Koridoru" projesi gündeme geldi. Arap dünyası ile Avrasya coğrafyasındaki üniversiteleri aynı platformda buluşturmayı hedefleyen bu girişim, akademik üretimden öğrenci hareketliliğine kadar geniş bir alanı kapsıyor. Proje ile üniversiteler arasında daha sistemli ve sürdürülebilir bir iş birliği ağı kurulması amaçlanıyor. Ortak akademik programların geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişimlerinin artırılması, uluslararası araştırma projelerinin desteklenmesi ve dijital bilgi paylaşımının güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece farklı coğrafyalardaki bilgi birikiminin ortak bir zeminde buluşması hedefleniyor.

BEYİN DOLAŞIMI MODELİ

Yeni model, klasik "beyin göçü" yaklaşımının yerine "beyin dolaşımı" kavramını merkeze alıyor. Akademik bilginin ve insan kaynağının tek yönlü hareketi yerine, çok yönlü ve karşılıklı etkileşim içinde dolaşması öngörülüyor. Bu yaklaşımın, hem üniversitelerin hem de ülkelerin bilimsel kapasitesini artırması bekleniyor.