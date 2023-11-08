Üniversiteler Filistin için tek yürek oldu

YÜkseköğretım Kurulu (YÖK) ve tüm üniversiteler tarafından 18 Ekim'de yayımlanan ortak bildirinin yanı sıra üniversiteler kurum olarak da uluslararası alanda duyarlılığın artırılması ve farkındalık oluşması amacıyla Filistin'e destek faaliyetleri gerçekleştiriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı üniversiteler, Filistin'e destek için birleşti. İsrail menşeli ve İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerine karşı başlatılan boykot üniversitelerde en yaygın gösterilen tepkilerden oldu. Tepkilerini "Boykot Var" sloganıyla sosyal medya ve diğer mecralardan duyuran üniversiteler, sosyal tesislerinde, kantinlerde ve kafeteryalarda söz konusu ürünlerin satışını durdurdu ve yemekhanelerde de kullanmama kararı aldı. Son olarak Boğaziçi Üniversitesi de kalıcı bir ateşkes tesis edilinceye kadar İsrail'le hiçbir akademik işbirliği yapılmayacağını duyurdu.Üniversiteler ayrıca uluslararası toplumda duyarlılığı artırmak, bilinçlendirmek amacıyla da faaliyetler yürütüyor. Filistin-İsrail savaşının nedenleri, tarihsel süreci ve bugünkü durumla ilgili analizler ortaya koyan konferanslar ve paneller düzenleyen üniversiteler, bölgede yaşanan acıları, savaşın ortaya çıkardığı harabeyi gözler önüne seren fotoğraf sergileri açıyor. Üniversitelerde elde edilen gelirlerin ve toplanan bağışların Gazze halkına ulaştırıldığı kermesler de düzenleniyor. SABAH