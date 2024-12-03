Üniversiteler yurtdışında bölüm açacak

Türk üniversiteleri yapılan yönetmelik değişikliğiyle yurtdışında önlisans, lisans ya da lisansüstü düzeyde programlar açabilecek. Bu bölümlere öğrenci kabulü ise açılan ülkenin sistemine göre yapılacak. Açılan programa yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülke vatandaşı öğrenciler, o ülkenin merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecek. Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülke vatandaşı olmayan öğrencilerin programa başvuru ve kabul koşulları uluslararası akreditasyona sahip eğitim programlarının uluslararası eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuçlarına göre mütevelli heyeti tarafından belirlenecek.Mezun olan öğrencilere, yükseköğretim kurumu ile program açan yükseköğretim kurumunun isimlerinin yer aldığı diploma verilecek. Diplomalar denklik işlemine tabi tutulmaksızın her iki ülke yetkili makamları tarafından karşılıklı olarak tanınacak. Açılacak programlarda öğretim yüz yüze eğitim şeklinde düzenlenecek. Programın eğitim dili, her iki ülkenin resmi dili ile İngilizce olacak. SABAH