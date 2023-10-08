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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Üniversiteler yüz yüze açılıyor

2023-2024 Akademik Yılı yarın başlıyor. Yeni akademik yılın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Tören Türkiye genelindeki tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla yapılacak

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Üniversiteler yüz yüze açılıyor
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından çevrimiçi yapılan eğitimler de yeni akademik yılda, 4 il hariç artık yüz yüze devam edecek. Ancak derslerin yüzde 30'u uzaktan, yani çevirimiçi yapılabilecek. Uygulamalı derslerde ise tamamen yüz yüze yapılacak. Sınavlar ise uzaktan eğitimle verilen dersler de dâhil olmak üzere yüz yüze uygulanacak. Çevrimiçi sınav düzenlenmeyecek.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL UYGULAMA
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri gibi uygulamalı bilimler, uygulamalı programlar yüz yüze eğitim yoluyla devam edecek. Diğer teorik bilimler ise eğitimlerine uzaktan öğretim yoluyla devam edecek. Yükseköğretim Kurulu kayıtlarına göre deprem bölgesindeki 18 üniversitede 410 binden fazla öğrenci eğitim alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, yakın zamanda, deprem bölgesiyle sınırlı olmak üzere almış olduğumuz kararı tekrar gözden geçireceğiz, şartlar uygun hale geldiğinde onlarda da yüz yüze eğitim başlayacak" dedi.
Özvar, "Bu kadar büyük bir deprem yaşamamıza rağmen deprem bölgesindeki üniversitelerimizdeki doluluk oranları yüzde 95'in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın geleceğe ne kadar ümitli, geleceğe ne kadar olumlu, pozitif baktıklarının göstergesidir" bilgisini verdi.
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Üniversiteler yüz yüze açılıyor
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