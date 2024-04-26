Üniversitelerde 71 yeni nesil program

Özvar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada yeni bir model üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Özvar "Bu yeni modelde, kapasite açısından daha önde olan üniversitelerin koordinatörlüğünde ve bilişim temelli programlara mahsus olmak üzere bazı derslerin merkezi olarak verilmesini planlıyoruz. Bu şekilde, üniversitelerimizdeki nitelikli akademik kadroların birikiminden diğer üniversitelerin de yararlanması mümkün olacaktır" bilgisini verdi. Yeni modelde ortak derslere ve bu dersleri merkezi olarak verebilecek öğretim üyelerinin isimlerine dair bir havuz oluşturulacak. Söz konusu dersler tüm üniversitelerde aynı gün ve saatte verilecek.



İŞTE YENİ PROGRAMLAR

Yeni açılacak lisans programlarından bazıları ve açılacakları üniversiteler şöyle:

1- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde: Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analistliği, Bulut Bilişim Operatörlüğü ön lisans ve Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Veri Bilimi ve Analitiği lisans programları;

2- Atatürk Üniversitesinde: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği

lisans programları;

3- Bursa Teknik Üniversitesinde: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği

lisans programları;

4- Ege Üniversitesinde: Otonom Sistemler Teknikerliği, Oyun Geliştirme ve Programlama, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları;

5- Eskişehir Teknik Üniversitesinde: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Oyun Geliştirme ve Programlama, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları;

6- Gaziantep Üniversitesinde: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Robotik ve Yapay Zekâ, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme ön lisans programları;

7- Harran Üniversitesinde: Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı;

8- İstanbul Teknik Üniversitesinde: Veri Bilimi ve Analitiği lisans programı;

9- Karabük Üniversitesinde: Yapay Zekâ Operatörlüğü, Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama ön lisans programları;

10- Karadeniz Teknik Üniversitesinde: Yazılım Geliştirme lisans ve Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları;

11- Kayseri Üniversitesinde: İnsansız Araç Teknikerliği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği ön lisans programları;

12- Kocaeli Üniversitesinde: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans ve İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Robotik ve Yapay Zekâ ön lisans programları;

13- Konya Teknik Üniversitesinde: Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programı;

14- Manisa Celâl Bayar Üniversitesinde: İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Büyük Veri Analistliği ön lisans ve Veri Bilimi ve Analitiği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi lisans programları;

15- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde: Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programı;

16- Ondokuz Mayıs Üniversitesinde: Yazılım Geliştirme, Bilgi Güvenliği Teknolojisi lisans ve Ön-yüz Yazılım Geliştirme, Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Oyun Geliştirme ve Programlama, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları;

17- Sakarya Üniversitesinde: Veri Bilimi ve Analitiği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programları;

18- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde: Arka-Yüz Yazılım Geliştirme, Ön-Yüz Yazılım Geliştirme, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Büyük Veri Analistliği, Yapay Zekâ Operatörlüğü, Dijital Dönüşüm Elektroniği, İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları;

19- Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde: Büyük Veri Analistliği, Dijital Dönüşüm Elektroniği, Kurumsal Bilişim Uzmanlığı ön lisans programları;

20- Trakya Üniversitesinde: Robotik ve Yapay Zekâ, İnsansız Araç Teknikerliği ön lisans programları açılacak.